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高溫不只防中暑 醫呼籲：糖友夏季慎防三大控糖危機

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
夏季高溫，糖尿病患者更需要注意，高溫流汗、飲水不足、水果過甜等多項可能影響控糖的危機；示意圖。圖／123RF
夏季高溫，糖尿病患者更需要注意，高溫流汗、飲水不足、水果過甜等多項可能影響控糖的危機；示意圖。圖／123RF

許多人以為夏天流汗多，或是天熱食欲下降，血糖可較容易控制，但實際上卻未必如此。雙和醫院新陳代謝科主任吳忠擇表示，部分患者因活動量增加反而會出現低血糖，也有人因脫水或飲食改變導致血糖升高，因此夏天更應養成規律監測血糖的習慣，尤其在運動前後、外出活動時間較長，或出現疲倦、頭暈等症狀時，更應留意血糖變化。

吳忠擇說，夏天除了需要擔心流汗量，導致血糖不穩以外，夏季也是水果盛產季節，西瓜、芒果、荔枝等水果深受民眾喜愛，糖尿病患者一定要注意份量控制，水果雖富含維生素與膳食纖維，但糖分通常過高，若一次攝取過量，恐會使血糖快速上升；至於果汁、手搖飲與冰品等高糖食品，應盡量避免。

吳忠擇表示，高溫造成的脫水問題，也是糖尿病患者需要重視的議題，如果糖尿病患有合併腎臟病、高齡或血糖控制不佳等情況，會更容易因大量流汗而出現脫水，當身體出現口乾舌燥、尿量減少、尿液顏色變深、頭暈無力等情形時，都可能是脫水警訊，應儘速補充水分。平時應養成少量多次喝水習慣，不要等到口渴才補充水分。

夏季高溫也可能影響藥物保存，特別是胰島素，若長時間暴露於高溫環境，可能影響藥效。外出時建議使用保冷袋或專用冷藏盒保存，避免放置於車內或陽光直射處。

吳忠擇提醒，糖尿病患者夏季除了注意防曬、防中暑，更應留意血糖監測、水分補充及飲食管理。若能及早掌握身體變化並維持規律生活習慣，即使面對炎炎夏日，也能降低血糖失控及併發症風險。

高溫 糖尿病 血糖

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