快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

碳費補助辦法拚7月上路 環部籲地方鎖定住商運輸

中央社／ 台北18日電

環境部今天進行碳費補助辦法草案研商會，其中提到地方補助部分，建議以住商、運輸為先，也呼籲在財劃法後，地方能優先編列預算執行減碳。補助辦法預計最快7月上路。

環境部今年5月底正式收到第一筆碳費，金額達新台幣49.7億元。今天召開「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」草案研商會議。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀在會中表示，由於碳費是納入溫室氣體基金，並由溫室氣體管理基金管理會管理，因此未來每一年的支用要怎麼分配、重點補助項目等，都要經溫管基金管理會討論。

根據溫室氣體管理基金管理會決議基金支出用途，包含補助事業與地方減量達17.1億元、辦理淨零轉型貸款利息補貼及信用保證5億元。

其他如調適研究與推動補助、國家公正轉型、獎勵減量技術投資、地方氣候變遷工作及調適獎勵金等。

蔡玲儀補充，由於去年低估碳費收入，因此今年實際收到碳費後，究竟有多少放在事業、多少放在地方補助，還需要再進一步討論；不過今年沒有使用的金額會滾存到下一年度，再由管理會去考量使用的優先順序。

關於地方政府補助部分，蔡玲儀指出，因為在財劃法後，應該是地方要優先編列預算執行減碳；此外，補助要視各地方所提第三期溫室氣體減量執行方案而定，預計今年10月底前提出，日前已與地方召開5次研商會、提出54項減量建議，以住商、運輸為主。

另外，蔡玲儀提到，溫管會另外有討論補助受歐盟碳邊境調整機制（CBAM）影響的事業，然而額度目前尚未定案。

氣候署表示，「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案希望能在7月正式上路。而「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」則因涉及「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」，還需要再報行政院核定，正式公布日期未定。

環境部 減碳 碳費

延伸閱讀

排碳大戶自主減量計畫 2030年前節電量約一座台北市

減碳綠色訂單 衝1.1兆元 總量管制碳交易 130家試行

綠領人才需求上看逾5萬職缺 環境部加碼補助學費

都市林倍增等讓未來廢木材大增 環境部推廢木材轉生物炭兼具循環淨零

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

越累越胖？她改3習慣甩13kg「內臟脂肪砍半」 醫曝關鍵原因

一名50歲女老闆因工作壓力導致內臟肥胖，體重攀升至80.4公斤。經醫師調整生活作息和飲食方式，16週內成功減重13公斤，內臟脂肪更減半，健康狀況顯著改善。

營養師點名9個默默變胖壞習慣 一票人哀號：中好幾個

現在人長期久坐又精緻飲食，因此導致身材越來越胖，為了減重還花大錢上健身房。有營養師點名導致變胖的9個壞習慣，包括水喝太少、蛋白質不足、生活壓力大等原因，並提供8招改善方法，幫助大家瘦身減肥找回健康。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。