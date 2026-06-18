碳費補助辦法拚7月上路 環部籲地方鎖定住商運輸

環境部今天進行碳費補助辦法草案研商會，其中提到地方補助部分，建議以住商、運輸為先，也呼籲在財劃法後，地方能優先編列預算執行減碳。補助辦法預計最快7月上路。

環境部今年5月底正式收到第一筆碳費，金額達新台幣49.7億元。今天召開「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案及「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」草案研商會議。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀在會中表示，由於碳費是納入溫室氣體基金，並由溫室氣體管理基金管理會管理，因此未來每一年的支用要怎麼分配、重點補助項目等，都要經溫管基金管理會討論。

根據溫室氣體管理基金管理會決議基金支出用途，包含補助事業與地方減量達17.1億元、辦理淨零轉型貸款利息補貼及信用保證5億元。

其他如調適研究與推動補助、國家公正轉型、獎勵減量技術投資、地方氣候變遷工作及調適獎勵金等。

蔡玲儀補充，由於去年低估碳費收入，因此今年實際收到碳費後，究竟有多少放在事業、多少放在地方補助，還需要再進一步討論；不過今年沒有使用的金額會滾存到下一年度，再由管理會去考量使用的優先順序。

關於地方政府補助部分，蔡玲儀指出，因為在財劃法後，應該是地方要優先編列預算執行減碳；此外，補助要視各地方所提第三期溫室氣體減量執行方案而定，預計今年10月底前提出，日前已與地方召開5次研商會、提出54項減量建議，以住商、運輸為主。

另外，蔡玲儀提到，溫管會另外有討論補助受歐盟碳邊境調整機制（CBAM）影響的事業，然而額度目前尚未定案。

氣候署表示，「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案希望能在7月正式上路。而「溫室氣體管理基金專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」則因涉及「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」，還需要再報行政院核定，正式公布日期未定。