越累越胖？她改3習慣甩13kg「內臟脂肪砍半」 醫曝關鍵原因

不少人年過50後發現，過去靠少吃幾餐就能輕鬆瘦身的方法逐漸失靈，甚至出現「喝水也發胖」的困擾。一名50歲創業女老闆長期承受工作壓力，體重一路攀升至80.4公斤，不僅身材走樣，更因肥胖問題導致膝蓋疼痛。經醫師許書華評估後，發現她屬於常見的「高壓型內臟肥胖」，後續透過調整代謝狀態與搭配彈性飲食方式，短短16週成功減重近13公斤，連最難改善的內臟脂肪也減少一半，重新找回健康體態。

家醫科醫師許書華在粉專分享案例指出，這名女患者是一名親力親為的創業者，長期承受工作與生活的壓力，卻鮮少讓外界察覺內心負擔。過去熱愛運動的她，因忙碌導致生活作息大亂，體重開始快速上升，甚至因身體負荷增加引發膝蓋疼痛。失去運動紓壓管道後，又受到高壓情緒影響，逐漸出現飲食失控狀況，常在非正餐時間攝取過多熱量，讓體重一路攀升至80.4公斤。

許書華指出，這名患者的狀況在醫學上屬於典型的「高壓型內臟肥胖」。她解釋，當人體長期處於壓力與緊繃狀態，壓力荷爾蒙「皮質醇」會持續偏高，進而促使脂肪更容易堆積於腹部及內臟周圍。當內臟脂肪累積過多，不僅可能造成身體慢性發炎，也會影響胰島素正常運作，進一步導致「瘦素阻抗」，讓大腦難以接收到飽足訊號，使減脂變得更加困難。

許書華表示，由於患者當時正值膝蓋受傷、日常活動量降低的階段，若一味採取傳統「少吃多動」方式，甚至透過極端節食快速瘦身，反而可能讓身體啟動保護機制。在長期熱量不足與壓力狀態下，身體會降低代謝效率、減少脂肪消耗，使減重效果停滯，甚至陷入越努力控制卻越難瘦下來的困境。

為了突破減重停滯的困境，治療策略並未採取嚴格的節食限制，而是回到基礎的「代謝修復」思維。許書華指出，首要目標是協助患者重建規律且可持續的生活節奏，包括確保足夠水分攝取、改善長期睡眠品質，並建立具彈性的飲食習慣。其中，重點放在「外食與聚餐情境管理」，教導患者如何在日常餐桌上做出更聰明的選擇與比例調整，例如掌握碳水攝取時機與控制整體份量。只要建立正確原則，即使不採極端禁食，也能在享受飲食的同時穩定達成減重目標。

經過16週的介入與生活調整後，患者體重從80.4公斤逐步下降至67.5公斤，成功減重近13公斤，體脂率也由38.6%明顯下降至28.4%。更值得關注的是，與代謝症候群、心血管疾病及三高風險高度相關的內臟脂肪指數，從偏高的14大幅改善至7，幾乎減半。同時，整體血液代謝相關數值亦同步出現顯著進步，健康狀況明顯回穩。

許書華認為，成功減重的關鍵不在於以強硬意志壓抑食慾，而是透過科學方式重新調節體內激素與代謝平衡。當睡眠品質改善、體內發炎反應下降，並使代謝系統重新啟動後，體重往往會自然回到較健康的範圍。她強調，減重並非短期內的極端衝刺，而是一套需要持續評估與長期維持的健康管理策略，唯有找到正確方法，才能真正提升並穩定整體生活品質。