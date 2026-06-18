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明起3天端午節連假 颱風有機會生成多處留意紫爆高溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
端午連假高溫、少雨，周六開始台北、新北及宜蘭還熱到紫爆，局部溫度上看36度。本報資料照片
端午連假高溫、少雨，周六開始台北、新北及宜蘭還熱到紫爆，局部溫度上看36度。本報資料照片

明起3天端午連假，中央氣象署指出，連假都將會是高溫、少雨的好天氣。周六開始台北、新北及宜蘭還熱到紫爆，局部溫度上看36度。而關島以東洋面上有熱帶雲系正在發展，連假期間有機會成颱，但預估影響台灣機率不高。

中央氣象署預報中心預報員黃恩鴻表示，端午連假期間受太平洋高壓勢力影響，各地天氣晴朗穩定，各地以晴到多雲為主，一直持續到下周四，都是高溫炎熱。由於鋒面持續在華中一帶移動，距離台灣遙遠、水氣不會影響。因此未來一周台灣降雨逐步減少。

黃恩鴻指出，端午節開始水氣進一步減少，午後雷雨區域也逐步縮小。明日大台北地區、宜蘭及山區仍有午後雷陣雨，尤其是大台北地區及中部以北山區可能出現局部大雨，但周六開始午後雷陣雨範圍將僅限於山區的小區域。

雨水減少相對溫度節節攀升，黃恩鴻說，今天及明天西半部高溫多33度以上、東半部31度，周六降雨進一步減少、溫度明顯攀升。大台北、中南部內陸地區及花東縱谷一帶，不排除35度至36度高溫出現，可能出現紫爆高溫。

至於今年第七號颱風米克拉會不會生成及何時生成？黃恩鴻表示，目前關島以東洋面確實有熱帶雲系在發展，不排除連假期間會發展成熱帶性低氣壓，但距離台灣遙遠、暫時沒有影響。以預報來看，這個熱帶系統將會在下周以西北西方向朝琉球前進，北轉機會高，對台灣影響應該不大。不過由於長期預報仍有不確定性，仍需持續關注。

大台北、中南部內陸地區及花東縱谷一帶，不排除35度至36度高溫出現，可能出現紫爆高溫。圖／氣象署提供
大台北、中南部內陸地區及花東縱谷一帶，不排除35度至36度高溫出現，可能出現紫爆高溫。圖／氣象署提供

端午節 高溫

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