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嘉縣整合照護平台 打破現行「在宅急症醫療」瓶頸

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣去中心化醫療整合照護平台」今天發表，串聯大林慈濟醫院等4大核心醫院及18鄉鎮市衛生所與基層診所，將科技與在宅醫療結合，打破現行「在宅急症醫療」瓶頸。

響應國家「健康台灣深耕計畫」並積極因應大環境下的醫護人力缺口，嘉義縣醫師公會於今天在嘉義縣人力發展所舉辦「嘉義縣去中心化醫療整合照護平台」建置發表會。

串聯大林慈濟醫院、嘉義長庚紀念醫院、衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院等4大核心醫院及18鄉鎮市衛生所與基層診所，宣告嘉義縣正式邁入科技結合在地醫療的跨機構照護新里程碑。

嘉義縣醫師公會理事長、大林慈濟醫院院長賴寧生接受中央社記者訪問表示，這個計畫是要打破現行「在宅急症醫療」的執行瓶頸，建立一個更具彈性的全新照護模式。也賦予基層診所更多功能，讓移動不便的年老患者就近即可獲得醫療照護，不願住院的病患能安心在家，直接走入社區診所或在地衛生所接受治療，節省金錢也節省時間。

賴寧生說，透過「去中心化」策略，平台適當將輕症與穩定病患，從大型醫院引流至鄰近的基層診所或衛生所繼續治療。例如需要施打長達6至8週抗生素的骨髓炎患者。

他強調，這不僅能免除病患為了打針而長期占用醫院床位，讓大醫院將護理人力專注於重症醫療；同時也解決現行在宅急症照護（ACAH）醫療醫護人員需長時間在病患家中守候的困境。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天也出席發表會，她說，今年是計畫推動首年，需投入較多時間建置平台與添購設備，但期望透過此次發表會，號召更多基層診所陸續加入，共同打造「在嘉支援、支援抵嘉」的綿密守護網。

嘉義 慈濟 衛福部

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