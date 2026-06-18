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粽子大PK 北部粽易上火、南部粽較好消化？ 中醫揭吃粽體質

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
端午節吃粽子應景，過量食用極易造成身體負擔。圖／123RF
端午節吃粽子應景，過量食用極易造成身體負擔。圖／123RF

明天就是端午節，又要上演南北部粽大對決，究竟哪一派比較健康？中醫師靳閎鈞指出，兩種粽子因製作方式不同，對身體的影響也有所差異，北部粽偏溫燥、油脂較高，南部粽則較濕潤軟糯、相對容易消化，但兩種都以糯米為主體，吃多仍可能造成腸胃負擔，搭配茶飲及蔬菜，不僅能減少脹氣不適，也能讓傳統美食吃得更健康。

北部粽粒粒分明、南部粽口感軟糯，各有擁護者。靳閎鈞表示，從中醫觀點來看，粽子的主要成分糯米性溫、味甘，具有補中益氣、健脾暖胃的作用，但質地黏滯，若攝取過量，容易導致脾胃運化功能受阻，出現腹脹、消化不良，甚至胃食道逆流等問題。

靳閎鈞說，北部粽與南部粽最大的差異在於烹調方式。北部粽是先將糯米與紅蔥頭、醬油、五香粉等配料炒至半熟，再包入豬肉、香菇與鹹蛋黃蒸熟，因此香氣濃郁，但油脂與熱量也相對較高。南部粽採用生糯米包裹餡料後直接水煮，水分充分滲入米粒，使口感較軟爛濕潤。

靳閎鈞表示，南部粽多以竹葉包裹，竹葉在中醫理論中具有清熱除煩、利尿作用，煮製過程中淡淡竹香滲入米飯，也能稍微中和糯米的溫燥特性，因此相對較容易消化。不過，南部粽常加入大量花生、搭配甜辣醬或花生粉食用。花生富含油脂，中醫認為過量容易助濕生痰，對於糖尿病患者、體重控制者或痰濕體質民眾來說，仍需留意攝取量。

除了傳統吃法外，靳閎鈞也提出幾種兼顧美味與健康的創意吃法。適合北部粽的「茶香藥膳茶漬粽」，可將粽子打散後加入山楂陳皮普洱茶或綠茶食用。山楂有助消化肉類與油脂，陳皮能理氣健脾，搭配茶湯有助解膩，降低吃完粽子後的脹氣感。

另一種適合南部粽的「鮮蔬溫拌粽沙拉」，則是將粽子切塊後加入燙熟的秋葵、竹筍與小黃瓜，再以白醋、蒜泥及少量麻油調味。利用蔬菜豐富纖維促進腸胃蠕動，也能平衡糯米的黏滯特性。

至於吃不完的粽子，也能變身成「紫蘇蛋皮粽卷」。將粽子切片後微煎，再以蛋皮與紫蘇葉包裹食用。紫蘇葉具有理氣寬中作用，有助改善糯米造成的腹脹不適，而微焦香氣則能達到中醫所說的「醒脾化濕」效果。

靳閎鈞提醒，想要健康吃粽，除了控制分量，更要掌握飲食搭配原則。建議選在中午11時至下午1時之間食用，此時脾胃功能較旺盛，有助消化吸收；若正餐已吃粽子，應適度減少其他飯麵類澱粉攝取，同時搭配冬瓜湯、絲瓜湯或燙青菜等高纖低熱量食物。

中醫 端午節 粽子

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