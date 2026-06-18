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影／《圓潤的魔法 波特羅特展》明開幕 畫家女兒解說父親創作背景

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
以「膨脹美學」風靡全球的拉丁美洲藝術大師費爾南多 ‧ 波特羅，被譽為 20 世紀最具代表性 的藝術家之一。他曾說「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、 花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格，如此誇張又讓人會心一笑的藝術表現，讓他備受全世界歡迎。記者蘇健忠／攝影
以「膨脹美學」風靡全球的拉丁美洲藝術大師費爾南多 ‧ 波特羅，被譽為 20 世紀最具代表性 的藝術家之一。他曾說「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、 花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格，如此誇張又讓人會心一笑的藝術表現，讓他備受全世界歡迎。記者蘇健忠／攝影

聯合數位文創董事長李彥甫、展覽策展人波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）、中正紀念堂管理處處長張惠君下午一起出席《圓潤的魔法 波特羅特展》開幕活動， Lina Botero親自解說父親費爾南多‧波特羅的創作背景。

以「膨脹美學」風靡全球的拉丁美洲藝術大師費爾南多‧波特羅，被譽為 20 世紀最具代表性的藝術家之一。他曾說「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、 花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格，如此誇張又讓人會心一笑的藝術表現，讓他備受全世界歡迎。

Lina Botero（波特羅的女兒）表示父親費爾南多‧波特羅從本土化創作的概念，讓全球各區就算和他原本的文化非常不同，他的作品也深受歡迎。這個概念要從他發現那個時候的墨西哥藝術家，他們主要的創作題材都是以自己本土的題材為主，所以以這個為靈感，他也決定把所有的題材，以他小時候及年輕的時候所看到的場景，作為他創作題材。

Lina Botero（波特羅的女兒）覺得父親費爾南多‧波特羅是古典畫作風的大師，因為他把文藝復興時期，各種不一樣的藝術風格融合了他自己拉丁美洲的起源，作成了他自己的作品。「騎馬的總統 /騎馬的第一夫人」這兩幅畫就是結合了文藝復興時期，那個時候所有的權威的任何的人物都會騎在馬上，他把這些人物，總統和第一夫人跟背景的香蕉園、拉丁美洲的主題做了結合。

6/19 波特羅首度在台舉辦的大型特展《圓潤的魔法 波特羅特展》，展出高達 118 件波特羅作品，涵蓋油畫、素描、水彩與雕塑等多種樣貌，其中更包含從未公開過的珍貴作品，讓民眾一起走進波特羅充滿圓潤魅力的創作世界。

《圓潤的魔法 波特羅特展》展覽策展人波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）（圖）出席開幕活動，親自解說父親費爾南多‧波特羅「騎馬的總統 /騎馬的第一夫人」這兩幅畫的創作背景。記者蘇健忠／攝影
《圓潤的魔法 波特羅特展》展覽策展人波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）（圖）出席開幕活動，親自解說父親費爾南多‧波特羅「騎馬的總統 /騎馬的第一夫人」這兩幅畫的創作背景。記者蘇健忠／攝影

拉丁美洲藝術大師費爾南多‧波特羅的畫作「致敬維拉斯奎茲」，將迪亞哥、維拉斯奎茲（待女）作品，一件歐洲宮廷繪畫的不朽之作，轉化為某種溫暖、親切又令人驚喜的作品。記者蘇健忠／攝影
拉丁美洲藝術大師費爾南多‧波特羅的畫作「致敬維拉斯奎茲」，將迪亞哥、維拉斯奎茲（待女）作品，一件歐洲宮廷繪畫的不朽之作，轉化為某種溫暖、親切又令人驚喜的作品。記者蘇健忠／攝影

聯合數位文創董事長李彥甫（右起）、展覽策展人波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）、中正紀念堂管理處處長張惠君下午一起出席《圓潤的魔法 波特羅特展》開幕活動。記者蘇健忠／攝影
聯合數位文創董事長李彥甫（右起）、展覽策展人波特羅基金會共同總監 Lina Botero（波特羅的女兒）、中正紀念堂管理處處長張惠君下午一起出席《圓潤的魔法 波特羅特展》開幕活動。記者蘇健忠／攝影

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