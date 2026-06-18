端節連假北海岸金山、石門肉粽名店等恐爆車潮 警提3替代道路

端午節連假明天開始，新北市金山警分局預估北海岸野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店都將吸引大量人潮、車潮，萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，建議用路人可行駛三條替代道路分散車流，避免塞車。

金山警分局表示，端午節連續假期，預估北部返鄉旅客將今天下午5時後陸續南下，通往國道各交流道主要平面道路也將隨之湧現車潮，而各觀光景點周邊道路預計明天開始將湧入大量人、車潮，易造成交通壅塞情形。

金山警分局為疏導遊客車潮規畫交通疏導勤務，轄內重要路段及路口將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢。

萬里、金山、石門三區沿線主要幹道為台2線，為有效疏運及分散車流，建議用路人可行駛以下替代道路：

一、往野柳風景區或龜吼漁港民眾，可由台2線玉田路口往金山方向，左轉行駛山路前往野柳地質公園及海洋世界。

二、從基隆端欲前往法鼓山、中角灣及石門地區民眾，可於萬里區下社路口右轉行駛磺清路前往台2線，避開金山市區車流。

三、前往金山老街用路人可沿金山區磺清路或環金路轉台2線行駛，避開行經金山市區道路。

金山警分局表示，根據往年經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至6時，民眾規畫行程時可避開尖峰時段並改道行駛走替代道路，避免回堵於車陣中，可注意收聽警廣路況報導掌握最新資訊。

金山警分局說，野柳風景區、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門地區肉粽名店預期將吸引大量人潮前往；駕駛人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，勿於道路紅線違規停車及並排停車，以保持道路暢通。

端節連假北海岸金山、石門肉粽名店等恐爆車潮，警提三替代道路。圖／金山警分局提供