親密暴力真相！關係結束未必代表安全 專家：凶殺多發生在「這時候」

「為什麼被打了還不離開？」這是許多人面對家庭暴力案件時最常提出的疑問。勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，對受暴者而言，離開不是安全的開始，反而可能是生命最危險的時刻。

李玉華指出，澳洲一項長達20年的研究發現，超過一半的親密伴侶凶殺案件，都發生在分手期間或分手後不久。這代表著，關係結束未必代表危機解除，分手階段其實是親密關係暴力風險最高的時期。

「很多人認為分手就好，但對受暴者來說，離開可能是一場高風險行動。」李玉華表示，當施暴者感受到關係即將失去控制時，更容易出現更激烈的情緒反應，甚至衍生跟蹤、騷擾、威脅或重大暴力事件，因此如何協助受害者「安全離開」，比單純勸離更加重要。

面對不斷攀升的親密暴力問題，李玉華提出三大呼籲。首先是情感教育應從小扎根，許多人從小學習如何追求愛情，卻很少學習如何面對被拒絕、失戀或分手後的失落情緒，也缺乏辨識健康關係與控制行為的能力。

「我們應該教孩子如何尊重界線、面對挫折，而不是把分手視為失敗。」李玉華認為，如果能及早培養健康的情感觀念，將有助降低未來親密關係衝突升高為暴力的風險。

第二則是協助受暴者建立安全離開計畫。實務上，社工會陪伴當事人規畫完整的安全策略，包括建立可求助的親友網絡、約定求救暗號、調整上下班路線與作息時間，甚至預先安排緊急安置場所，為離開關係預留安全退路。

李玉華提醒，許多受暴者不知道自己可以獲得哪些協助。目前政府已提供113保護專線、保護令申請、法律扶助、經濟補助、子女轉學安置及庇護所等資源，但許多被害人直到入住庇護所時，才第一次知道社會上有這些協助機制。

「幾乎每位入住庇護所的婦女都會說，以前根本不知道有這樣的資源存在。」李玉華呼籲加強宣導，讓更多身處暴力關係中的人知道，當他們決定求助時，社會並不會讓他們孤軍奮戰。

第三則是看見加害人的需求。李玉華分享，曾有受暴婦女帶著孩子入住庇護所後，施暴丈夫選擇輕生，對整個家庭留下難以抹滅的創傷。也有一名高中生在父親過世後向社工表示：「如果爸爸當時也有社工陪伴，也許就不會走上這條路。」

李玉華認為，暴力防治除了保護被害人，也應建立更完善的加害人輔導與心理支持系統，及早介入情緒管理、親密關係教育與心理健康服務，避免衝突惡化，降低憾事發生。