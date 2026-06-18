兩千萬輛車主看過來！通知單沒寫錯 氣燃費改名公路養管費

過了報稅季，車主們別忘了七月還有一筆稅要繳。公路局提醒，「汽車燃料使用費」正式更名為「公路使用養護安全管理費」，收到繳費通知單，可別以為是詐騙。

「汽車燃料使用費」是為了修建養護及安全管理而徵收的專門費用，自1960年6月29日開徵以來，以此名課徵66年、超過一甲子，但先前卻有立委提案，不少車主不了解繳納這筆稅款的目的，因此更名「公路養管費」，以精準反映實際用途。

公路局長林福山表示，除了更名外一切都不變，各車輛應徵費額都依既有排氣量對應費額徵收。目前汽車使用稅費分為商用車與一般自用車。一般自用車將於7月1日開徵、徵期1個月。就怕詐騙猖獗、民眾不識「公路養管費」而將通知書視為詐騙，公路局請到台灣八點檔男神江宏傑拍影片宣導。

林福山指出，目前全國總車輛數超過2300萬輛，符合本次開徵部分約2024萬輛，以同車主、同通知單為原則，公路局預計發出1339萬份書面繳款通知書、68.9萬份電子繳款書。外觀僅有抬頭與收費項目全面改印為新名稱，其餘繳納金額、繳費時間與繳費管道皆與以往完全相同。然目前尚有部分銀行仍在處理，所以繳費管道畫面為舊名稱汽車燃料使用費、汽燃費，請民眾放心繳納。

此外，目前國內共有14萬電動汽車、80萬電動機車，預估將於2030年開徵公路養管費。林福山表示，目前市場推估屆時燃油車與電動車大約會是1:1，燃油車會超過一半多一些、電動車則是有相當比例，目前仍朝與油車相同、以對應燃油C.C.數來課徵研擬。