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邊吃雞排、喝青蛙下蛋看劇 北藝力推：「士林YES！」重回1990

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「士林YES！」讓觀眾在北藝中心邊看演出邊享用夜市經典美食。圖／台北表演藝術中心提供
「士林YES！」讓觀眾在北藝中心邊看演出邊享用夜市經典美食。圖／台北表演藝術中心提供

台北表演藝術中心與全民大劇團聯手，將於11月20日到29日推出沉浸式定目劇「士林YES！」。劇目打破了傳統觀眾與舞台邊界，更融合士林夜市經典小吃，觀眾者邊吃著雞排、喝上青蛙下蛋等美食，一起回到1990年代的士林夜市。

北藝介紹，「士林YES！」以1990年的士林夜市作為故事舞台，除了帶領觀眾重返城市的集體記憶，更呈現台北城市現代化的過程。劇中歷史橫跨廟口「鬼仔市」孕育出的夜市文化、工業時代的士林紙廠，到民歌西餐廳承載的青年活力，將士林數百年的文史底蘊濃縮於演出之中。

最有趣的是，團隊試圖打破劇場與觀眾之間的界線，演出從場館一樓揭開序幕，觀眾將化身為夜市的一部分，可以拿著士林夜市的雞排、青蛙下蛋、郭元益冰沙餡餅等招牌美食，跟著角色步入空間，最終抵達四樓藍盒子劇場，實體感受昔日夜市人群川流不息、叫賣聲此起彼落的濃厚人情味。

演出更是以全民大劇團擅長的幽默敘事與人情味刻畫，聚焦於一群在士林夜市奮力經營生計的小人物。團長謝念祖表示，「士林YES！」演出將帶領觀眾跨越三十年的時空限制，在熟悉的食物香氣與時代旋律中，重新連結屬於個人的青春記憶與城市歷史。

台北市文化局長蔡詩萍指出，近年從白晝之夜到北藝中心注入的新能量，都證實了藝術能夠實質串連社區、活絡觀光。「士林YES！」的推出，不僅是對城市文化的致敬，更代表對未來的想像，期待透過這場演出，讓大眾重新感受台北兼容並蓄且充滿創造力的常民風景。

北藝中心董事長王文儀表示，現今場館所在的地理位置，本身就是士林夜市歷史地景的一環。北藝中心始終秉持「看見更寬廣的世界」的精神，與全民大劇團打開劇場的黑盒子，觀眾除了看見士林夜市的熱鬧，更會發現夜市背後沉澱的常民故事與城市歷史變遷。

「士林YES！」的移動式演出，觀眾在移動中同時觀演與體驗。圖／台北表演藝術中心提供
「士林YES！」的移動式演出，觀眾在移動中同時觀演與體驗。圖／台北表演藝術中心提供

台北表演藝術中心 士林夜市

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