嚴雅芝以鹿港風土入味 打造在地幸福「雅覓甜點」品牌

彰化鹿港在地青年嚴雅芝創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，讓傳統與創新在甜點中交織成獨特風味，打造具傳統特色的現代甜點，縣長王惠美今天前往訪視，肯定她返鄉創業成果。

王惠美表示，嚴雅芝畢業於國立高雄餐旅大學，畢業後陸續在臺北、高雄的五星級飯店及知名甜點店中從事烘焙工作，累積扎實的甜點製作技術與經驗，帶著一身好手藝及開設甜點店的夢想返鄉創業，創業初期因預算有限，先在家人經營的電腦工作室一角設置甜點櫥櫃販售產品，再申請並獲得彰化縣青年創業補助，成功打造具在地特色的甜點品牌。

王惠美指出，嚴雅芝從小在鹿港長大，深刻體悟到鹿港糕餅文化對手藝及食材的講究，於是承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，選用社頭青農種植的大溪地香草莢，以及大村葡萄、鹿港無花果、花壇茉莉花與福興百香果等在地農產。

店內人氣甜點「鹿港午后鮮奶油蛋糕」以鹿港麵茶為內餡，每一口都能品嘗到濃郁的在地滋味；「半線香草千層蛋糕」則結合逐漸失傳的鹿港燻製竹鹽，呈現甜中帶鹹、濃而不膩的口感。

嚴雅芝表示，「雅覓甜點」是與夥伴姚仲恩一同創立，希望大家在日常能尋覓到好吃有幸福感的甜點。身為鹿港女兒，希望透過甜點傳遞幸福與美味，也能傳達這塊土地的風土文化。感謝縣府願意做年輕人的靠山，讓青年的夢想不只想像，也能具體實現。

王惠美指出，為鼓勵青年人才留鄉、返鄉創業，縣府持續提供彰化青年創業獎勵補助，凡是設籍本縣18歲至45歲的青創事業負責人且設立登記未滿3年內，只要上滿創業研習課程達30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助。今年特別加碼提高補助額度，每人最高補助50萬元，目前已有138位青年成功獲得補助，累計補助金額超過3300萬元。

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視，一起製作蛋糕。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（右）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左3）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美（左4）等人今天前往訪視，並品嘗產品。記者劉明岩／攝影