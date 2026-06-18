快訊

暴雨灌雙北！公館、衡陽路淹大水 蟑螂大軍爬上騎樓避難

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴雅芝以鹿港風土入味 打造在地幸福「雅覓甜點」品牌

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鹿港在地青年嚴雅芝（右）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美等人今天前往訪視。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青年嚴雅芝（右）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美等人今天前往訪視。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，讓傳統與創新在甜點中交織成獨特風味，打造具傳統特色的現代甜點，縣長王惠美今天前往訪視，肯定她返鄉創業成果。

王惠美表示，嚴雅芝畢業於國立高雄餐旅大學，畢業後陸續在臺北、高雄的五星級飯店及知名甜點店中從事烘焙工作，累積扎實的甜點製作技術與經驗，帶著一身好手藝及開設甜點店的夢想返鄉創業，創業初期因預算有限，先在家人經營的電腦工作室一角設置甜點櫥櫃販售產品，再申請並獲得彰化縣青年創業補助，成功打造具在地特色的甜點品牌。

王惠美指出，嚴雅芝從小在鹿港長大，深刻體悟到鹿港糕餅文化對手藝及食材的講究，於是承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，選用社頭青農種植的大溪地香草莢，以及大村葡萄、鹿港無花果、花壇茉莉花與福興百香果等在地農產。

店內人氣甜點「鹿港午后鮮奶油蛋糕」以鹿港麵茶為內餡，每一口都能品嘗到濃郁的在地滋味；「半線香草千層蛋糕」則結合逐漸失傳的鹿港燻製竹鹽，呈現甜中帶鹹、濃而不膩的口感。

嚴雅芝表示，「雅覓甜點」是與夥伴姚仲恩一同創立，希望大家在日常能尋覓到好吃有幸福感的甜點。身為鹿港女兒，希望透過甜點傳遞幸福與美味，也能傳達這塊土地的風土文化。感謝縣府願意做年輕人的靠山，讓青年的夢想不只想像，也能具體實現。

王惠美指出，為鼓勵青年人才留鄉、返鄉創業，縣府持續提供彰化青年創業獎勵補助，凡是設籍本縣18歲至45歲的青創事業負責人且設立登記未滿3年內，只要上滿創業研習課程達30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助。今年特別加碼提高補助額度，每人最高補助50萬元，目前已有138位青年成功獲得補助，累計補助金額超過3300萬元。

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視，一起製作蛋糕。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視，一起製作蛋糕。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（右）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青年嚴雅芝（右）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美今天前往訪視。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左3）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美（左4）等人今天前往訪視，並品嘗產品。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青年嚴雅芝（左3）創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，縣長王惠美（左4）等人今天前往訪視，並品嘗產品。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港在地青年嚴雅芝創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，讓傳統與創新在甜點中交織成獨特風味。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港在地青年嚴雅芝創立「雅覓甜點」，獲彰化縣政府創業補助，承襲糕餅職人精神，以「彰化在地食材」為品牌特色，讓傳統與創新在甜點中交織成獨特風味。記者劉明岩／攝影

彰化 鹿港 甜點

延伸閱讀

全國首創！花蓮補助青年創業營業稅 每年最高10萬

花蓮縣府補助青年創業營業稅　每年最高10萬元

信義區最新甜點地標！新光三越A8集結51品牌 一站逛遍台日港人氣伴手禮

鹿港慶端陽看龍舟賞光影 彰化公布交管與接駁車資訊

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

端午連假明展開 蘇花路廊南下路段估清晨6時現車流

端午連假明天起展開，公路局預估蘇花路廊明天上午6時起湧現首波南下車潮，尖峰時段車流量約在7、800輛次，將適時啟動大客車優先通行等措施，依據車流預估狀況，建議往返宜蘭、花蓮間，以蘇花改為首選。

端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。 要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。 譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。 對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。