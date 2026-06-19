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輪胎不是消耗品而已，而是攸關生命安全的第一道防線

撰文／ 趙克立

多數人在選購汽車時，會仔細比較動力、配備、主被動安全科技，甚至研究油耗與空間表現，但真正決定車輛能否安全煞停、穩定轉向的關鍵，其實是四條輪胎。

根據米其林（Michelin）官方資料指出，輪胎是車輛唯一與地面接觸的部件。無論是加速、煞車、轉彎或高速巡航，所有力量最終都必須透過輪胎與路面的接觸面積來傳遞。令人意外的是，每條輪胎實際接觸地面的面積大約只有一個手掌大小，卻必須承受整輛車數百公斤至數噸的重量。

許多駕駛認為煞車系統決定制動能力，但事實上，煞車只是讓車輪停止轉動，真正讓車輛停下來的是輪胎與地面的抓地力。即使擁有再先進的ABS、ESP或自動緊急煞車系統，如果輪胎抓地力不足，安全科技也難以完全發揮效果。

尤其在台灣多雨潮濕的氣候下，輪胎狀況更顯重要。當胎紋逐漸磨耗，輪胎排水能力會明顯下降，增加水漂（Hydroplaning）風險。當輪胎無法有效將積水排出時，車輛可能短暫失去與地面的接觸，導致方向盤失去控制、煞車距離拉長，甚至引發事故。米其林指出，胎紋深度越淺，輪胎排水能力越弱，尤其在高速行駛與豪雨環境下差異更加明顯。

除了胎紋深度，胎壓也是影響安全的重要因素。胎壓不足會使輪胎產生過度變形，增加滾動阻力與熱能累積，不僅提高爆胎風險，也會影響操控穩定性；胎壓過高則可能縮小接地面積，降低抓地力與舒適性。米其林建議車主至少每月檢查一次胎壓，並於長途出發前再次確認，以維持最佳行車安全。

此外，許多車主往往忽略輪胎老化問題。除了胎紋磨損，輪胎側邊若出現裂痕、鼓包、切傷或異常磨耗，都可能代表輪胎結構已受損，即使胎紋看似充足，也可能潛藏安全風險。

在智慧駕駛科技愈來愈普及的今天，輪胎依然是所有安全系統的基礎。再昂貴的豪華車、再先進的駕駛輔助系統，都必須仰賴四條健康的輪胎，才能將性能與安全完整傳遞到路面。

對車主而言，定期檢查胎壓、胎紋深度與輪胎狀況，不僅是保養程序的一部分，更是守護自己與家人安全最直接且最有效的投資。

更多米其林輪胎資訊與特色，請至官網查詢：https://www.michelin.com.tw

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