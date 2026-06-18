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翻轉晚期肝癌！雙免疫治療有助維持患者肝功能 研究顯示可延長存活期

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導
台灣肝癌醫學會理事長黃怡翔表示，對於雙免疫治療的運用，國際治療共識是病患經兩次肝動脈栓塞術無效後即可用藥。圖／黃怡翔提供
台灣肝癌醫學會理事長黃怡翔表示，對於雙免疫治療的運用，國際治療共識是病患經兩次肝動脈栓塞術無效後即可用藥。圖／黃怡翔提供

一名年約六十歲男性肝癌病患，肝腫瘤擴大，占據肝組織一半以上，且嚴重肝硬化，肝功能不佳，並因癌症造成食道靜脈曲張、出血而飽受折磨。 台北榮總醫學研究部主任、肝癌醫學會理事長黃怡翔指出，過去這類病患存活期不到半年，但這名病患接受雙免疫治療後，腫瘤指數從破萬降至個位數，病情也獲控制，至今存活逾兩年。

「對於肝癌病患來說，肝功能好不好，是決定長久存活的關鍵。」黃怡翔強調，肝癌病患的肝功能影響治療選項，更與病患預後、存活與後續生活品質息息相關，晚期肝癌更是如此。不少肝癌病患，常須同時面對肝腫瘤與「B、C肝、脂肪肝」等問題，即使腫瘤治療成功，若因此導致肝功能低落，病患存活期還是受限。

肝病+腫瘤治療影響，決定肝功能好壞

除了上述肝病的影響，肝癌的治療療程也可能對肝功能產生衝擊，像肝癌病患常接受的肝動脈栓塞術，便是其一，大約一半的病患，在接受肝動脈栓塞術後，肝功能短期變差，大約五分之一的病患，肝功能可能長期受影響。另外，過去患者接受標靶治療，也可能因為病患因本身的肝臟疾病，加上治療等因素，肝功能逐漸走下坡。

隨著免疫治療用於臨床，晚期肝癌病患的「不傷肝」治療選項愈來愈多。黃怡翔分析，研究顯示，免疫治療對肝功能影響較小，其中雙免疫治療更有機會避免肝功能一再衰退。有別於過往肝癌治療療程，雙免疫治療透過CTLA-4免疫抑制劑起始給藥，加上施打PD-L1抑制劑，可增強免疫反應，為臨床治療帶來穩定性，對病患也更便捷。

選擇適合策略，可有效保存肝功能

黃怡翔指出，免疫治療主要在於透過免疫藥物的機制，讓身體的免疫T細胞等，重新恢復「認識腫瘤」的能力，當身體的免疫系統有能力將癌細胞當成敵人，便可自動殲滅癌細胞，因為並非直接針對肝臟作用，因此對於肝功能的影響比較輕微。

此外，晚期肝癌病患接受雙免疫治療後，食道靜脈曲張出血、腸胃道出血的風險可能降低，如果病患對於免疫藥物有反應，往往治療效果更好，也更快。不過也有部分病患接受免疫治療後，產生嚴重自體免疫反應，或出現皮膚起疹子等副作用，因此更需要嚴密、嚴謹的追蹤、回診。

這些病患，特別適合雙免疫治療

談到「哪些晚期肝癌病患特別適合接受雙免疫治療？」黃怡翔表示，現在國際治療指引已將免疫治療視為晚期肝癌的第一線首選，除了原本肝功能就不好的病患，像有高血壓、糖尿病、心血管疾病等共病的病患，或像原本就有腸胃道出血的病患等，通常適合這類治療方式。

目前已有免疫治療包括雙免疫治療等創新藥物納入晚期肝癌健保給付範圍，不過黃怡翔認為，現在的給付規定是中期肝癌的病患至少一年內要接受肝動脈栓塞術後用藥，才給予給付，而多數病患經三次肝動脈栓塞術後，肝功能多少都會受到一些損害，而國際治療共識則是病患經過兩次肝動脈栓塞術無效後，即可用藥，若健保給付可以多一點彈性，對於病患的肝功能保存，應可帶來更多好處。

從治療到病團支持，提供抗癌新力量

國際腫瘤醫學會曾發表雙免疫治療的臨床試驗長期追蹤報告，報告指出，台灣、香港等亞洲病患身上，治療成效尤為亮眼，可說是有潛力為亞洲病患帶來長期效益的治療方法。

黃怡翔提醒，雙免疫治療並非萬靈丹，在臨床觀察，用藥病患中約三成效果特別顯著，只要藥物出現效果，病患就有機會將存活期從半年延長至兩年以上，因此鼓勵病患不要輕易放棄希望。另外，台灣肝癌醫學會也成立「台灣肝膽相照病友協會」，提供病友的支持與衛教知識的分享，期待肝癌病患運用這項資源，同時也獲得更多抗癌力量。

●台灣肝膽相照病友協會

晚期肝癌病患若不積極治療，很容易因癌症造成食道靜脈曲張、出血導致生活飽受折磨。圖／123RF
晚期肝癌病患若不積極治療，很容易因癌症造成食道靜脈曲張、出血導致生活飽受折磨。圖／123RF

肝癌

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