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全台最強轉運名泉 大甲鐵砧山劍井「取午時水」明早端午登場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年吸引不少家長帶著小朋友前來體驗立蛋的有趣。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年吸引不少家長帶著小朋友前來體驗立蛋的有趣。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

傳說中，端午節當天正午自劍井汲取的「午時水」，具有消災解厄、招財轉運的強大正能量，「2026大甲鐵砧山劍井取午時水活動」將於明天在台中大甲鐵砧山風景區盛大展開；做為中台灣端午節的指標性盛事，台中市觀旅局表示，大甲鐵砧山劍井因有鄭成功的傳奇加持，其午時水更被譽為全台磁場最強的名泉之一，每年都吸引成千上萬的名泉愛好者，與慕名求轉運的民眾前往排隊，籲民眾多加利用大眾運輸工具前往。

端午節立蛋、取午時水，是全台最具傳奇色彩的民間轉運習俗，大甲鐵砧山的「劍井」，更是名列台灣中部著名的歷史傳奇景點，地方文史工作者指出，端午節是全年中陽氣最旺的日子，而「午時水」（指端午節中午11點至1點間汲取的泉水）更被民間視為趨吉避凶的聖水；許多民眾領取後，會帶回家中用於淨房、沐浴改運，甚至在節氣轉換時作為祈福之用。

相傳明末清初時，延平郡王鄭成功率領部隊路過此地，因遭到敵軍圍困、全軍面臨斷水危機；鄭成功當即拔出隨身「純陽寶劍」插地祈禱，不料寶劍拔出後，地面竟湧出甘冽的泉水，不僅解救了全軍，這口井也因此得名「劍井」，數百年來泉水不枯，更成了地方民俗中「極陽之水」的象徵。

台中市風景區管理所表示，為因應明天的端午大潮，並兼顧古蹟保護與維持現場秩序，活動現場將採取總量管制與排隊動線規劃；明日一早主辦單位便會揭開劍井序幕，並於正午11時準時開啟汲水作業，現場也將發放限量精心設計的紀念水瓶，讓辛苦排隊的民眾都能將滿滿的福氣帶回家。

除核心的「取午時水」儀式，大甲鐵砧山風景區明天也規劃一系列闔家同樂的地方特色體驗，現場不僅有傳統的端午立蛋挑戰、文創市集，更結合鐵砧山近年翻新完成的雕塑公園與劍井周邊步道，打造兼具「歷史思古」與「戶外踏青」的節慶體驗，讓民眾在求好運之餘，也能深度感受台中大甲獨特的山海線風情。

大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年吸引不少家長帶著小朋友前來體驗立蛋的有趣。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年吸引不少家長帶著小朋友前來體驗立蛋的有趣。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年端午節都吸引大批民眾前往劍井排隊，領取限量的午時水紀念瓶。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
大甲鐵砧山劍井取午時水傳統習俗，每年端午節都吸引大批民眾前往劍井排隊，領取限量的午時水紀念瓶。本報資料照片 記者黑中亮／攝影

端午節 台中

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