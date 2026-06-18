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山線鐵路竹南、苗栗西正線下午2點40搶修完成 恢復雙線正常行駛
一輛挖土機今天清晨4點23分在山線鐵路苗栗、竹南站間，不慎翻覆在西正線，列車改以東正線單線雙向行車，國營臺灣鐵路股份有限公司下午2點40分搶通，恢復雙線正常行駛。
臺鐵公司工務單位一輛挖土機今天清晨4點23分養護時間在西正線129公里700公尺、即造橋車站北邊不慎翻覆，臺鐵上午6點成立一級應變小組，苗栗、竹南間改以東正線單線雙向行車，經過該區段列車大約延誤10至15分鐘。
此外，下午1點前1105、1117、2123、1127、1137、1147、1157、1148、1168、2120、1178、1188、1198、1208次，竹南、苗栗間停駛，所有對號列車增停竹南、苗栗，並開放山線區間站票，經電力及機務單位全力搶修，今天下午點40分搶通西正線，並恢復雙線正常行駛。
臺鐵指出，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，或中止乘車，得自乘車日起1年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費； 使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。
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