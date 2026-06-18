立委轟依托咪酯檢驗不調整「永遠抓不到人」 石崇良：6月底前下修標準

毒駕問題嚴峻，其中俗稱喪屍煙彈的依托咪酯由法務部升級為一級毒品，過去尿液檢驗閾值為每毫升50奈克（50ng/mL）規範過寬，而半衰期5至6小時恐驗不出，立委批標準不調整，永遠抓不到人。衛福部長石崇良今回應，過去檢驗靈敏度確實有待改善，確定會下修閾值，預計6月底會調降標準並公布。

目前國內已認證20家濫用藥物尿液檢驗機構，其中17家機構已可受理39項新興毒品尿液檢驗、15家機構可進行依托咪酯類尿液檢驗，檢驗量已達每月至少7300件，依托咪酯類檢驗可達每月3000件以上。

「標準不調永遠抓不到人」民進黨立委林淑芬質疑，依托咪酯改一級毒品，不過衛福部在今年五月底的時候後承認，現行檢驗標準過寬，她2024年12月質詢時，當時檢驗標準都還沒訂出來，現在即便列一級毒品，但依托咪酯半衰期只要2、3個小時，5、6小時之後就可能就驗不出，吸毒的人若不給驗，拖延就可能使陽性變陰性，如何處理？

林淑芬怒斥，因為半衰期，依托咪酯就算升一級毒品也沒有用，毒品特性如此，毒犯一直亂不給驗，標準不調整，永遠抓不到人。

石崇良說明，依託咪酯在人體內的濃度會隨時間迅速降低且半衰期短，一但取得檢體後，依託咪酯濃度將不再變化。現在改為一級毒品，依法不得驗出，一驗出就觸法；過去檢驗靈敏度確實有待改善，食藥署已討論下修閾值，檢驗機器也能配合；現行15家檢驗單位量能足夠，預估僅有少數幾家可能無法符合下修後的檢驗閾值要求。相關規範預計6月底前公布。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885