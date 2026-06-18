怪手翻覆11小時終搶通 台鐵恢復全線正常行駛

台鐵苗栗=竹南間西正線因怪手翻覆，今日營運改採東正線雙向通車，導致十多班區間車取消，台鐵成立一級應變中心，終於在下午2時40分搶通恢復雙向行駛。

台鐵今日執行夜間養護施工，於凌晨4時23分接獲通報，一輛怪手在修剪樹枝時，因手臂伸太長、重心不穩，不慎翻覆於苗栗=竹南間西正線（K129+700處）。由於怪手難以自行脫困，翻覆地點又位於橋上、吊除不易，今日通勤時間苗栗=竹南間以東正線單線雙向通車。

台鐵表示今日6時成立一級應變小組，但恢復時間從早上7時延到9時，一度表示下午1點就會恢復雙向通車，最終終於於下午2時40分搶通，

台鐵表示，旅客預定乘車班次因受路線障礙影響，致列車達晚點退費標準，得自乘車日起一年內，持車票至各車站售票窗口辦理退費，免收退票手續費。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵苗栗=竹南間西正線因怪手翻覆，今日營運改採東正線雙向通車。圖／台鐵公司提供