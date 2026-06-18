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花蓮鯉魚潭船隻復業露曙光 105艘腳踏船完成安檢拚暑假復航

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，主管機關花東縱谷國家風景區管理處隨後要求相關浮具業者全面停業。經縣府近3個月積極協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安全檢驗並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。

鯉魚潭風景遊憩區於2月19日發生天鵝船翻覆事故後，縱管處於3月6日依據水域遊憩活動管理辦法，要求載客動力小船、腳踏船等浮具業者暫停營運，相關業者至今已停業超過3個月。

由於過去水域管理與船舶營運相關法規權責界定不明，業者一度面臨無法復業困境，縣府表示，經與交通部觀光署、航港局及縱管處多次協調，歷時3個月終於建立檢驗機制，由縣府參考航港局「遊艇與動力小船駕駛執照測驗作業要點」，訂定浮具安全檢驗表單。

依照新機制，業者須依表單完成檢測，並取得第三方專業技師簽證認證後，再送交縱管處審查，作為恢復營運的重要依據。

縣府觀光處表示，為確保遊客安全並協助業者盡速復業，積極輔導船家辦理船體及設備安全檢驗，目前已有105艘腳踏船完成全面檢驗，並取得第三方專業造船技師簽證的安全檢驗報告書，相關資料已送交縱管處以利後續審查作業。

觀光處指出，今年意外事件發生後，鯉魚潭娛樂船隻全面停航，除影響業者生計外，也衝擊周邊商圈及地方觀光發展；隨著腳踏船檢驗作業完成，若審查順利，最快可於暑假前陸續恢復營運，讓遊客重新體驗鯉魚潭湖光山色及遊湖樂趣。

至於載客動力小船等其他船隻，目前仍持續辦理相關檢驗及審查程序，待符合安全規範並完成核定後，將陸續投入營運。

觀光處強調，安全是觀光發展的基礎，未來將持續與縱管處、檢驗單位及業者密切合作，落實各項安全管理措施，在保障遊客安全前提下，逐步恢復鯉魚潭水域遊憩活動，重振地方觀光發展。

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供
花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，業者全面停業，經縣府協調與輔導，已有105艘腳踏船完成安檢並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。圖／花蓮縣府觀光處提供

花蓮 鯉魚潭

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