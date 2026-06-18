腹痛不止⋯她長27公分腫瘤竟是罕病結節硬化症 醫曝病人數嚴重低估

罕見疾病「結節硬化症」全台約有數千位潛在病人，健保登記在案的治療患者只有千人左右，大量病患未被診斷，患者容易出現血管肌脂肪瘤等，因症狀不具特異性，容易被誤認為惡性腫瘤。醫師指出，結節硬化症的症狀橫跨腦、皮膚、腎、肺等多個器官，如有疑似症狀，可經醫師評估後接受基因檢測，確診後在整合門診治療。

30多歲精神科社工晏如，赴英國進修期間，某天突然腹痛不止，緊急就醫後發現腹部有一顆27公分腫瘤，切下後發現重量高達3.2公斤，原先誤認為惡性腫瘤，回台才確診結節硬化症。

晏如說，年過30後，她一直胃腸不適，原以為是年紀增長，直至在醫院資助下至英國進修，某日突然腹痛，嚴重到無法睡覺。擔心救護車太貴，叫了多元計程車至醫院急診，醫師緊急檢查發現腹部有顆27公分腫瘤，安排住院切除，腫瘤竟重達3.2公斤，「就像生下小baby」，後續在醫師建議下，以惡性腫瘤追蹤，每3個月接受電腦斷層（CT）檢查。

回台後，晏如在北部醫學中心追蹤，後續發現肺部也長出結節，化驗後才確診為結節硬化症。後續回想起結婚時努力減重，婚紗照中仍有「小腹」，就是那顆包裹著腎臟的腫瘤。她請病友不要忽視身體警訊，確診罹病後也不必隱藏恐懼，必要時可接受心理諮商，將求助視為自我保健，「這就是最勇敢的直球對決」，她也很感謝一路以來支持她治療的丈夫及家人。

台大醫院基因醫學部主治醫師陳沛隆說，按發生率推估，結節硬化症發生率約6千分之1，推估國內約有數千位病人，目前健保資料庫登記在案者卻不足千人，「顯示仍有大量病患未被診斷」，結節硬化症病徵具多樣性，有「千種面貌」，嬰兒時期病人容易出現痙攣、癲癇，青春期容易出現臉部血管纖維瘤，成年期則好發腎血管脂肪瘤及肺部淋巴管肌瘤。

陳沛隆說，結節硬化症症狀橫跨腦、皮膚、腎、肺等多個器官，過去病患往往陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」困境，甚至淪為科別間流浪的「醫療孤兒」，為避免這類跨科室流浪，台大醫院推動整合型門診，由基因醫學、小兒神經、成人神經、神經外科等科別醫師，及心理諮商師等各職類，組成醫療團隊，病人一次掛號，可聯合多科會診，盼終結跨科奔波困境。