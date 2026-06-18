毒駕納高風險機制！交部：觀察期6年僅能領短效駕照 最快7月中上路

嚴懲毒駕，行政院昨日通過「道路交通管理處罰條例」修正案，後續待立院通過，最快年底上路。交通部先行修正「道路交通安全規則」，預告四大方向，將毒駕納入高風險駕照機制，從換照、重新考照、持照上都有更嚴格規定，新法最快七月中旬上路。

行政院才剛通過修法草案，交通部今日再預告修正「道路交通安全規則」部分條文，駕駛人資格管理、駕照核發及持照限制等面向建立預防性管制機制，提前降低高風險駕駛人上路風險。

交通部公共運輸及監理專委趙晉緯表示，去年全年度毒駕遭舉發並移送件數達11084件，今年一月至四月就已高達5845件，希望透過修法能降低數字，別讓今年再創高峰。

趙晉緯指出，本次修法重點包含四大面向：「建立施用毒品者換照觀察制度」、「強化持照資格管理」、「加強考照資格審查」及「增訂毒駕吊照後重考規範」。往後遭通報的施用毒品者，駕照遭吊扣及吊銷後，需完成毒品戒癮治療及毒品危害講習。自完成日起六個月內，並未再有施用毒品情形，始得換發三年的短效駕照。觀察期六年內，每三年需重新換照。重新考照者應檢附完成戒癮治療或毒品危害講習的證明文件。

此外，為避免毒駕者利用互惠換照方式取得駕照以規避國內管理，修法明訂其於完成換照前，不得持他國所發之駕照或國際駕照換發我國駕照。

趙晉緯表示，修正草案今日公布、明起算14日公告期，完畢後將盡快透過內政部發佈，預計於7月中旬就能上路，往後遭通報確認吸毒者，將會適用新法規範，目前並無主動勾稽毒癮人士與駕照系統。