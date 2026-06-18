東石海之夏邀陳勢安開唱 海上煙火秀7月26日壓軸登場

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將於7月18、19、25及26日連續兩個周末在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天參加記者會宣傳，公布今年演唱會卡司，邀請歌手陳勢安、戴愛玲領銜開唱，7月26日晚上7時30分還有長達12分鐘海上高空煙火秀，預計湧入上萬人。

縣長翁章梁表示，東石海之夏今年規畫大型戲水設施及演唱會卡司，也推出多項互動任務及活動限定「嘉義君」贈品，最受矚目的海上煙火秀7月26日晚上7時30分登場，今年煙火秀規模再升級，將施放約1萬8000發煙火，首度加入6顆16吋高空煙火，展演時間長達12分鐘。

文觀局表示，活動期間下午2時起安排親子遊樂設施，包括42公尺長滑水道、搖搖船及戲水池，7月25日台灣劇團演出大型親子劇「十二生肖時來運轉」；演唱會由歌手陳勢安、戴愛玲領銜開唱，U:NUS、幽靈水晶、禾羽、小銘、林茉曦、李芷婷、郭嘉誼、彭聖恩輪番演出。

文觀局表示，今年同步推出五大限定活動，包括東石、布袋景點打卡送「嘉義君」小提燈、牡蠣溯源店家消費兌換盲盒、限量紀念郵票、Line官方帳號粉絲回饋禮及外傘頂洲遊程贈禮，活動4天提供免費接駁服務，往返嘉義高鐵站與東石先天宮，7月26日煙火秀當天加開接駁班次並採預約制，7月1日起開放線上登記。

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天邀請大家品嘗蚵仔等地方特色美食。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣府推出集章活動可獲得限量紀念品。圖／嘉義縣政府提供