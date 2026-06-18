快訊

傘拿出來！雨勢升級雨區擴大 11縣市豪大雨特報一路炸到晚上

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

聽新聞
0:00 / 0:00

東石海之夏邀陳勢安開唱 海上煙火秀7月26日壓軸登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將於7月18、19、25及26日連續兩個周末在東石漁人碼頭登場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將於7月18、19、25及26日連續兩個周末在東石漁人碼頭登場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將於7月18、19、25及26日連續兩個周末在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天參加記者會宣傳，公布今年演唱會卡司，邀請歌手陳勢安、戴愛玲領銜開唱，7月26日晚上7時30分還有長達12分鐘海上高空煙火秀，預計湧入上萬人。

縣長翁章梁表示，東石海之夏今年規畫大型戲水設施及演唱會卡司，也推出多項互動任務及活動限定「嘉義君」贈品，最受矚目的海上煙火秀7月26日晚上7時30分登場，今年煙火秀規模再升級，將施放約1萬8000發煙火，首度加入6顆16吋高空煙火，展演時間長達12分鐘。

文觀局表示，活動期間下午2時起安排親子遊樂設施，包括42公尺長滑水道、搖搖船及戲水池，7月25日台灣劇團演出大型親子劇「十二生肖時來運轉」；演唱會由歌手陳勢安、戴愛玲領銜開唱，U:NUS、幽靈水晶、禾羽、小銘、林茉曦、李芷婷、郭嘉誼、彭聖恩輪番演出。

文觀局表示，今年同步推出五大限定活動，包括東石、布袋景點打卡送「嘉義君」小提燈、牡蠣溯源店家消費兌換盲盒、限量紀念郵票、Line官方帳號粉絲回饋禮及外傘頂洲遊程贈禮，活動4天提供免費接駁服務，往返嘉義高鐵站與東石先天宮，7月26日煙火秀當天加開接駁班次並採預約制，7月1日起開放線上登記。

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天邀請大家品嘗蚵仔等地方特色美食。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天邀請大家品嘗蚵仔等地方特色美食。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣府推出集章活動可獲得限量紀念品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣府推出集章活動可獲得限量紀念品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天公布邀請陳勢安、戴愛玲等歌手接力開唱。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣年度夏季盛事「2026東石海之夏」將在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁今天公布邀請陳勢安、戴愛玲等歌手接力開唱。圖／嘉義縣政府提供

煙火秀 東石 陳勢安

延伸閱讀

花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」7月登場 開幕送200支水槍

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

台中國家歌劇院夏日FUN時光 6齣國內外音樂劇演出

影／野柳女王頭夜訪聲光震撼搶先曝 「雙后傳承」百變造型炫目

相關新聞

國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

端午連假明展開 蘇花路廊南下路段估清晨6時現車流

端午連假明天起展開，公路局預估蘇花路廊明天上午6時起湧現首波南下車潮，尖峰時段車流量約在7、800輛次，將適時啟動大客車優先通行等措施，依據車流預估狀況，建議往返宜蘭、花蓮間，以蘇花改為首選。

端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。 要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。 譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。 對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。

怪手翻覆11小時終搶通 台鐵恢復全線正常行駛

台鐵苗栗=竹南間西正線因怪手翻覆，今日營運改採東正線雙向通車，導致十多班區間車取消，台鐵成立一級應變中心，終於在下午2時40分搶通恢復雙向行駛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。