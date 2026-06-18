端午連假明展開 蘇花路廊南下路段估清晨6時現車流

端午連假明天起展開，公路局預估蘇花路廊明天上午6時起湧現首波南下車潮，尖峰時段車流量約在7、800輛次，將適時啟動大客車優先通行等措施，依據車流預估狀況，建議往返宜蘭、花蓮間，以蘇花改為首選。

公路局東區養護工程分局預估端午3天連假，明天首日南下交通量約1萬2500輛次，上午6時起將湧現車流，但預估明天上午10時後就會緩解；北上車流高峰則落在連假最後一天的21日，全天交通量約1萬900輛次，當天上午10時起將有北返車潮，預估下午3時後就會趨緩。

東分局表示，端午連假期間，在宜蘭蘇澳及花蓮崇德兩路段，交通尖峰時段將啟動大客車優先通行措施，並在蘇澳至東澳、南澳至和平兩路段，實施「時段性開放遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩措施」，也會視情況啟動時段性車種管制措施。

此外，連假過後，蘇花公路台9線158.5K至163.3K（大清水隧道北口至崇德隧道南口） ，因應陸軍部隊機動任務需求，將進行機動交通管制，時間為24日上午6時至8時、晚間10時至隔天凌晨零時，以及25日晚間10時至隔天凌晨零時，請民眾配合現場交管人員指揮通行。