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國家警報響！北北基大雷雨轟1小時 雙北山區暴雨告警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
北北基大雷雨轟1小時。聯合報系資料照片
北北基大雷雨轟1小時。聯合報系資料照片

中央氣象署下午14時22分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

此外，氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：新北市三峽區、新北市新店區、台北市士林區、新北市石碇區、新北市烏來區、新北市汐止區。

氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至16時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

暴雨 大雷雨 氣象署

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