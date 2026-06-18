曾捐肝救夫 陳玫如帶著「大體老師」的遺願宣導器官捐贈

台灣有1.1 萬人等待器官捐贈，一年平均僅300人可如願。高醫志工陳玫如曾捐肝救夫，可惜結縭40年的摯愛仍在4年後不幸因病離世，先生死後捐出眼角膜並成「大體老師」遺愛人間。陳玫如為延續另一半的愛，今年起成為器官捐贈宣導志工，以親身經驗鼓舞更多人加入器捐行列。

明天（6月19日）是器官捐贈紀念日，高雄醫學大學附設中和醫院今天舉辦宣導活動，邀請捐贈者遺孀陳玫如及洪姓受捐者到場溫情對話，現場另展示3D器官列印模型，讓民眾了解捐贈手術後將模型置入，讓家人沒有遺憾。

陳玫如2019年捐肝搶救猛爆性肝炎、生命垂危的另一半胡獻宗，當時手術成功，3周出院返家休養，豈料2023年4月仍因癌症復發撒手人寰。她遵照先生遺願，為他捐出眼角膜及遺體供教學使用，過程中曾被質疑「這樣會讓妳老公看不到路、回不了家」，她一度無法釋懷。

「我們對肉體只有使用權、沒有所有權，帶不走任何東西！」陳玫如說，即使簽完器捐意願書，只要一個家屬反對就無法進行手術；她跟先生經歷過等待器官移植的焦慮與不安，兩人也相約一起當醫院志工，雖然先生已經離世，她要繼續讓更多人了解器捐在做什麼，如何讓身體器官發揮最大效用。

今年65歲的洪先生年逾50歲發現先天性心臟疾病，5年前病發時心臟只剩5％功能，因血型是AB型，幸運地在短時間內獲得心臟捐贈。他說，很感謝「心臟兄弟」術後發揮近70％功能，讓他延續生命、重拾正常生活。

高醫移植中心主任張文燦表示，全國健保器官註記人數70萬人，目前超過1.1 萬人等待器官移植中，每年的大愛捐贈人數大概是 300人，許多生命跟家庭仍在漫漫等待的長夜之中，「當生命需要抉擇的時候，換一種方式可在別人的生命裡繼續發光」。

明天是器官捐贈紀念日，高醫今天在大廳舉辦器捐宣導活動，宣導志工陳玫如（左一）、移植中心主任張文燦（中）、洪姓受捐者（右）在愛心牆上留言。記者徐白櫻／攝影