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觀光署：菲律賓旅客首季21萬人次來台 穩居東南亞之冠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

菲律賓旅客來台熱度持續攀升，創下歷史新高！根據交通部觀光署統計，2026年1至3月菲律賓旅客來台突破21萬人次，較2025年大幅成長43%，表現極為亮眼，穩居東南亞之冠。為持續吸引菲律賓民眾來台，交通部觀光署組成台灣觀光代表團，前往菲律賓首都馬尼拉舉辦「台灣旅展」，並於馬尼拉及宿霧辦理台灣觀光推廣會，深化台菲雙邊觀光合作，積極拓展新南向觀光商機。

菲律賓來台旅客以自由行（FIT）為主力，比例高達66.2%，市場成長快速且極具開發潛力。交通部觀光署睽違多年再度於馬尼拉舉辦台灣旅展（Taiwan Travel Fair），活動於6月12日至14日選在中高消費族群匯集的核心商業區內Glorietta by Ayala Malls購物中心盛大登場，該商場每日人流超過15萬人次，展館設計搭配柱型LED螢幕全日不間斷曝光台灣宣傳影片，以繽紛吸睛的四季風格結合「Taiwan－Waves of Wonder（台灣魅力・驚喜無限）」品牌印象，將阿里山森林小火車與多彩絢爛霓虹街景移師現場，透過沉浸式體驗空間，宣傳台灣豐富且細緻的多元旅遊魅力。

旅展結合台灣特色文化與互動體驗，安排台灣招牌黑糖珍珠鮮奶試飲、祈福香包及元宵天燈造型吊飾 DIY 活動，展現濃厚台灣文化氛圍。此外邀請榮獲六面全民運動會金牌肯定的「鈴行者劇團」及Zumba Fitness舞蹈帶動跳，全力炒熱現場氣氛。為擴大社群影響力，特別邀請菲律賓人氣網紅Cocoy Lim到場分享台灣旅遊經驗，提升菲國民眾來台旅遊好感度。為刺激買氣，現場購買旅遊產品送台灣特色好禮，更加碼贈送遊台5日行動網卡，預估創造超過新台幣2,000萬元的商機，展現跨界整合行銷的強勁效益。

代表團接續於6月15日在馬尼拉Makati Diamond Residences及6月17日在宿霧Radisson Blu Hotel Cebu辦理兩場B2B台灣觀光推廣會，超過250位菲律賓旅遊業者、航空公司及媒體參與。透過雙城接力行銷，促進台菲雙邊業者深度交流，持續提升台灣在菲律賓旅遊市場能見度。

菲律賓人口約1.16億，年齡中位數僅26歲，具備龐大且年輕的旅遊潛力。隨著經濟成長與中產階級擴大，出境旅遊需求持續提升，2025年出境人次已達764萬，較2024年成長12%。在航班便利及台灣試辦免簽措施帶動下，菲律賓旅客來台意願顯著提升，根據菲律賓觀光部2026年1至4月最新統計，台灣已躍升為菲國民眾海外旅遊第3大目的地，「去台灣旅行」更風靡當地社群。

交通部觀光署今年度透過公關宣傳、產品開發與業者輔導等計畫，聚焦「美食、文化、樂活、過境遊」四大主題精準分眾行銷與送客，下半年規劃與菲律賓網紅協會跨界合作舉辦短影音徵件，極大化「台灣觀光」社群能見度。觀光署盼藉此全方位策略強力衝刺菲客來台動能，推升台菲觀光交流再創歷史新高。

菲律賓 觀光署 東南亞

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