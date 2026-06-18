全國唯一鹿港魯班公宴108桌「看桌宴神」 帶你走進職人世界

鹿港慶端陽除動態的國際龍舟賽，最有看頭的莫過「魯班公宴」，今年邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品，栩栩如生，令人嘆為觀止。

彰化縣文化局指出，鹿港自清代以來，孕育無數名家藝師，魯班公宴成功融合「宴祖師」信仰與「工藝看桌」展演，2008年登錄為彰化縣民俗類無形文化資產，成為在地最具代表性的文化盛事。

即日起至6月21日在亞太鹿港渡假村展示的「鹿港魯班公宴」，今天上午舉行開幕儀式，由縣長王惠美、朝陽鹿港協會理事長陳志昇，與工藝界名師及各界賢達一同為活動揭開序幕。 王惠美表示，這不僅是全國唯一融合傳統祭儀與工藝展演的民俗活動，更是凝聚工藝精華的指標性盛會。

王惠美表示，「魯班公宴」依循傳統展出108桌作品展，還邀請王清霜、陳萬能、施鎮洋、張憲平、莊武男、張鳳英、劉千韶、李秉圭、黃麗淑等9位人間國寶共同參展。其中年逾百歲的王清霜老師為本次最年長的參展者，展出髹漆作品「松鶴延年」。活動核心「巧聖先師祀典儀式」將在21日上午登場，依循古禮敬獻班門五寶，彰顯尊師重道的職人精神。

王惠美說，活動期間，邀請11位不同工藝領域的藝師，在現場開設「百工獻藝」市集，規劃8堂「巧藝薪傳」職人示範，21日邀請人間國寶陳萬能大師於現場示範錫藝操作，讓民眾可以親近大師並了解工藝製造過程。另外，今年特別邀請鹿江國中小的同學擔任解說人員，帶領大眾深度走讀大師作品，同時展現文化學習與傳承。

縣府今年同步規劃「鹿港慶端陽」系列活動，包括於鹿港龍山寺登場的傳統戲曲定點展演，大力推廣傳統音樂戲曲；此外，國際龍舟賽、小鎮光影藝術節及系列活動也將於連假期間輪番登場。

鹿港慶端陽「魯班公宴」，今年邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽「魯班公宴」，今年邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品。記者劉明岩／攝影

鹿港慶端陽「魯班公宴」，今年邀集全台9位人間國寶、35位縣籍地方工藝保存者及多位工藝家，以108桌「看桌宴神」的形式呈現，涵蓋木雕、漆線、錫工、刺繡、竹藤編等傳統技藝逾500件作品。記者劉明岩／攝影