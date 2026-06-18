胸痛咳血以為罹肺癌 女大生確診罕見自體免疫疾病

19歲女大學生數月前出現胸痛、咳血，赴診所發現肺部至少3處疑似腫瘤病灶，以為罹患肺癌，轉診彰化醫院確認是罕見自體免疫疾病肉芽腫性多血管炎，經治療病情已趨於穩定。

衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿表示，女大學生到診所透過胸部X光發現肺部疑有腫瘤病灶，每顆約6至7公分，家屬趕緊帶到地區醫院檢查，隨後轉診彰化醫院，經精密檢查及切片化驗後，確認非癌細胞，而是由肉芽腫組織形成，確診為肉芽腫性多血管炎。

彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱說，此為罕見的自體免疫疾病，免疫系統異常會錯誤攻擊血管壁，引發血管發炎、腫脹及結構破壞，導致血流受阻，讓器官出現缺血及損傷；主要侵犯上下呼吸道及腎臟，其中鼻竇、鼻腔、肺部及腎絲球最常受影響，也可能波及眼睛、心臟、關節、神經系統及耳朵等。

王仕凱表示，肉芽腫性多血管炎病程進展快速，當侵犯肺部時，可能有胸悶、呼吸喘、胸痛、咳嗽及咳血等症狀，少數患者會大量肺出血，造成呼吸衰竭；若侵犯腎臟，恐導致腎功能衰竭危及生命。

醫師提及，此疾病較常發生於中老年人，但這名學生僅19歲，顯示臨床診斷不能僅以年齡判斷，由於肺部病灶外觀與肺癌極相似，易誤判，須透過病理切片及免疫學檢查才能正確診斷。

王仕凱說，目前肉芽腫性多血管炎確切成因尚未明朗，已知不具傳染性，是否具家族遺傳傾向仍待證實，只要及早診斷並使用藥物控制發炎反應，多數患者都能有效控制病情，降低器官損傷與死亡風險。