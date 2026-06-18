大叔吃錯午餐送急診！醫點名5大「國民午餐」恐傷腎 水餃也上榜

外食族經常選擇方便又能填飽肚子的午餐，但若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分常見的「國民午餐」暗藏大量鈉、油脂與加工調味料，若天天食用又缺乏節制，恐加速腎功能惡化，尤其慢性腎臟病患者更應提高警覺。

洪永祥在臉書粉專發文表示，許多人認為只要少喝含糖飲料、避免吃得太鹹，就足以維持腎臟健康，卻忽略外食中的醬汁、湯頭及加工肉品，同樣可能含有大量鈉與磷酸鹽。台灣外食人口眾多，飲食精緻化，加上高血壓、糖尿病等慢性疾病，都可能成為腎臟健康的危險因子。

他分享一名55歲陳姓計程車司機的案例。陳先生多年來患有輕微高血壓，卻未積極追蹤治療，因工作關係，午餐經常在麵攤或便當店解決，每週有3至5天會吃紅燒牛肉麵，還會搭配滷味，並習慣將湯喝完。

陳先生近半年陸續出現疲倦、虛弱、泡泡尿及下肢水腫等症狀，「為了多賺點錢他都沒去看門診」。某天吃完牛肉麵湯、酸辣湯後，傍晚突然呼吸急促、胸口不適「像壓了塊大石頭、完全吸不到氣」，前往急診時血壓高達190/110 mmHg ，X光片一照，兩側肺部早已嚴重水腫。

陳先生不禁困惑，「我不過是吃了一頓再普通不過的午餐，怎麼會差點連命都沒了？」洪永祥則表示，這並非只因一頓午餐就發病，而是多年高鈉飲食、血壓控制不佳，加上長時間憋尿及未及早就醫，使腎功能持續受損，最後在重口味飲食等因素刺激下，加速掏空了腎功能。

洪永祥整理5種常見增加腎臟負擔的午餐

1.港式三寶飯或燒臘便當：烤鴨、燒肉及叉燒在醃製與烹調過程中，通常會加入鹽、醬油及各種調味料，油脂含量也較高。

最恐怖的是最後淋在白飯上的那勺「蔥油醬」與「滷汁」，「一頓午餐，就已經遠遠超過全天可容許的鈉額度上限」。

2.紅燒牛肉麵：豆瓣醬、醬油、鹽及長時間熬煮的濃湯，都可能讓湯頭含有大量鈉。若將整碗湯喝完，鈉攝取量通常高達 4000～5000 毫克，相當於兩天份的的份額。

對慢性腎衰竭中後期腎友或功能退化者而言，會引發高血壓危象、下肢水腫，甚至急性肺水腫、心律不整。

3.鍋貼及水餃：這類食物看似清淡，但內餡為了增加風味及口感，常加入肥肉、鹽及味精，若再搭配豆漿，鈉含量可能更高，「光是 10 顆水餃的鈉含量就輕鬆破千」。

中後期腎友若搭配豆漿，會讓血磷瞬間飆高，加重代謝負擔。

4.炸雞排或炸排骨便當：大份量雞排及排骨含有較多蛋白質、油脂與熱量，一整塊的蛋白質高達 30～40 公克，遠遠超過腎友一餐的限制。

高溫油炸與反覆使用的回鍋油會產生大量的糖化終產物AGEs、多環芳香烴，引發身體與腎臟血管的嚴重發炎與硬化。

5.豚骨或味噌拉麵：濃郁湯頭是由大骨、肉塊經過長時間不斷大火熬煮、乳化而成的。雖然味道鮮美，但裡面溶解了極高密度的鈉、磷與鉀。

吃完一碗連湯都不剩的拉麵，腎臟等於泡在濃鹽水裡一整天，極易引發高血壓危象與急性水腫。

洪永祥說明，長期攝取過多鈉，容易導致血壓升高，增加腎臟內血管與腎絲球的壓力。若高血壓未獲妥善控制，可能逐步傷害腎臟過濾功能。部分加工肉品、醬汁及調味料所含的無機磷，人體吸收率也較高，慢性腎臟病患者若攝取過量，可能增加血管鈣化及疾病惡化風險。

不過，外食族也不必完全拒絕這些食物。洪永祥建議掌握「護腎外食五守則」，「飯菜湯分離，醬汁不淋飯」，吃燒臘或便當時，可要求不要淋滷汁及蔥油，炸雞排或排骨則可去除外皮，減少油脂及鹽分攝取。「堅持『留湯』哲學」，吃牛肉麵或拉麵時，以吃麵和配料為主，湯只需少量品嘗，不要整碗喝完。

「減少精緻加工，多選原型食物」，例如以滷雞腿取代炸雞排、以白飯取代勾芡羹麵，並選擇新鮮蔬菜，減少醃漬物及加工食品。「適時補充水分」，若吃了重口味的午餐，下午請務必多喝溫開水。「每餐都要有膳食纖維」，務必多點一盤低滷汁的燙青菜，或飯後吃一顆蘋果、芭樂，讓腸道多排出一些油鹽糖與加工毒物。

根據衛福部建議，現代上班族多為雙薪或單身家庭，在家開伙不易，外食成為許多人解決三餐的主要方式。想兼顧便利與健康，可優先選擇蔬菜種類較多、提供五穀雜糧等全穀類主食的店家，每餐攝取足夠蔬菜，並以白開水或無糖茶取代含糖飲料。

挑選餐點時，應以高纖、低脂及少加工的食物為主，盡量避開油炸食品；購買包裝食品前，也可查看熱量及營養標示，避免攝取過多糖、鹽與油脂。

此外，不要因促銷或折價券購買不必要的零食，也應減少前往吃到飽餐廳。日常生活中，可盡量避開容易買到油炸食品及零食的路線，降低衝動消費與過量進食的機會。