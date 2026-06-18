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豪雨重創雲、彰花生 卓揆：發芽破損等將啟動專案補助

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

連續降雨導致落花生和一期水稻受損，農業部已針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助，行政院長卓榮泰指出，針對發芽、破損等「災害莢」，也啟動專案補助，鼓勵業者收購且不低於過往價格，未來也將持續關注花生市場展開聯合稽查，遏止降低價格等不法行為。

正值防汛期間，截至6月17日，這波梅雨及強降雨造成全國共計8289萬元的農損，主要受損的作物包括落花生及一期水稻等。

卓榮泰指出，農業部人員陸續到雲林縣、彰化縣等主要種植落花生的縣市勘災，受損率達20%以上，已符合天災救助標準，因此日前已分別公告雲林縣、彰化縣兩個縣市的落花生，為天然災害現金救助的作物。

卓榮泰提到，部分農田雖然目前尚未達到救助標準，但農民努力種植的心血也受豪雨損害。因此農業部針對發芽、破損等「災害莢」，特別啟動「專案補助」的方式，鼓勵業者收購，並且不低於過去的價格，降低農民損失。

卓榮泰請農業部以「從速、從寬、從簡」的原則加速辦理作業，協助受災農民盡速復耕復建，並請公平會、農業部、法務部持續關注落花生市場交易動態，擴大進行聯合稽查，全面遏止任何趁災打劫、壓低價格的不法行為，全力捍衛農民權益。

豪雨 彰化 卓榮泰

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