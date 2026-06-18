端午連假國道南向車流估19日達高峰 卓揆：加強備援機制
端午連假將至，粗估國道南向車流將於19日達到高峰，行政院長卓榮泰要求交通部密切關注各種天候狀況，加強鐵公路沿線及邊坡巡檢，即時採取必要措施，另鑑於近期毒駕議題受社會高度關注，將持續宣導交通安全觀念；此外，現已啟動產銷調配，各項農產品供應充裕。
今年端午連假為6月19日起至6月21日，交通部、農業部上午赴行政院會報告「115年端午節疏運及物價」。卓榮泰說，交通部透過AI數據分析，發現今年較114年端午連假同期平均訂房率成長3.5%，推測各類運具運量將略高於一般假日，他指示交通部充分掌握運能整備、強化風險管控，並備妥運具聯防的備援機制。
根據交通部預估，今年國道南向交通量將於連假首日、19日達到高峰，為平日1.4倍，尤其國道5號為平日1.5倍；北向交通量於收假日、21日達到高峰，為平日1.3倍，尤其國道5號為平日1.4倍。
西部國道南向建議於早上6時前或中午12時後出發，北向建議南部地區9時前、中部地區12時前出發，國道5號南向建議早上5時前或下午5時後出發，北向則建議早上9時前出發；長途用路人建議多加利用台9線、台61線、台63線及台74接國4等4條替代道路。
國道運輸部分，今年推出85條國道客運路線可享6折優惠；T-pass 2.0再加上常客優惠，最多可享受42折優惠；軌道運輸方面，高鐵將加開92班次，台鐵亦加開116列次；國內空運會提供11.6萬個座位；海運規劃25.4萬個座位，提供離島居民返鄉及連假觀光的需求。
由於端午為台灣重要民俗節慶，應節食材需求大幅增加，行政院副院長鄭麗君10日已舉行「穩定物價小組會議」，啟動產銷調配措施。
卓榮泰指出，目前各項農產品在節前的供應充裕，蔬果較平日會增加6%到22%的供應；毛豬以及土雞也會較平日增加11%。請農業部持續密切監控批發市場行情的變動，確保供應無虞以及價格穩定。
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