聽新聞
0:00 / 0:00
端午連假國道凌晨免收費 新竹系統至燕巢系統再8折
端午連假明天展開，假期從6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊及節慶活動車潮增加。警政署表示，各地警方已針對端午活動場地、觀光景點、遊樂園區、國道匝道及周邊平面道路等易塞路段，提前規劃交通疏導勤務，連假期間也會加強突發路況處理。
警政署指出，交通部高速公路局規劃6月19日至21日每天凌晨0時至5時，國道全線暫停收費；國道3號新竹系統至燕巢系統路段，則採單一費率再8折收費，駕駛可避開尖峰時段上路。
端午連假期間，國道部分路段、時段也將實施高乘載管制及匝道封閉等措施。警政署提醒，用路人出發前可先查詢交通部1968服務網或APP，也可收聽警察廣播電臺掌握即時路況，避免直接開進壅塞路段。
除車潮疏導外，警方也提醒連假期間行人安全。交通部事故資料顯示，近3年行人交通事故30日內死亡人數雖逐年下降，2023年380人、2024年366人、2025年354人，但路口停讓仍是事故關鍵。
警政署分析，行人事故常見原因包括駕駛未依規定暫停讓行人先行，以及行人未依號誌、標線穿越道路。警方提醒，駕駛行經路口應減速、確實停讓行人，避免滑手機或分心駕駛；行人過馬路也應依號誌行走，不要邊滑手機邊穿越道路。
警方表示，連假車流集中，觀光景點、商圈、廟會及活動周邊道路都可能出現壅塞，民眾可提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，降低塞車時間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。