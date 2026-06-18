端午連假國道凌晨免收費 新竹系統至燕巢系統再8折

端午連假明天展開，假期從6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊及節慶活動車潮增加。警政署表示，各地警方已針對端午活動場地、觀光景點、遊樂園區、國道匝道及周邊平面道路等易塞路段，提前規劃交通疏導勤務，連假期間也會加強突發路況處理。

警政署指出，交通部高速公路局規劃6月19日至21日每天凌晨0時至5時，國道全線暫停收費；國道3號新竹系統至燕巢系統路段，則採單一費率再8折收費，駕駛可避開尖峰時段上路。

端午連假期間，國道部分路段、時段也將實施高乘載管制及匝道封閉等措施。警政署提醒，用路人出發前可先查詢交通部1968服務網或APP，也可收聽警察廣播電臺掌握即時路況，避免直接開進壅塞路段。

除車潮疏導外，警方也提醒連假期間行人安全。交通部事故資料顯示，近3年行人交通事故30日內死亡人數雖逐年下降，2023年380人、2024年366人、2025年354人，但路口停讓仍是事故關鍵。

警政署分析，行人事故常見原因包括駕駛未依規定暫停讓行人先行，以及行人未依號誌、標線穿越道路。警方提醒，駕駛行經路口應減速、確實停讓行人，避免滑手機或分心駕駛；行人過馬路也應依號誌行走，不要邊滑手機邊穿越道路。

警方表示，連假車流集中，觀光景點、商圈、廟會及活動周邊道路都可能出現壅塞，民眾可提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，降低塞車時間。