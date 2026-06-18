攝護腺癌患者不必排隊等MRI檢查 台大顯微超音波助切片診斷率近7成

攝護腺癌為我國男性最常見癌症之一，且隨高齡化，人數不斷增加。傳統攝護腺超音波解析度有限，導致部分病灶不易辨識，高階影像學檢查如磁振造影（MRI）診斷能力佳，但病人往往需要排隊等待。台大醫院派員至美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）學習，將「顯微超音波」技術引進國內，已協助逾300位患者進行切片，診斷率最高可達7成。

台大醫院泌尿部主任闕士傑說，泌尿部團隊2025年赴UCLA學習交流相關技術，同年6月於台大醫院正式啟用全國首台顯微超音波設備，後續再於總院、癌醫分院增設設備，目前已建立完整顯微超音波檢查量能，截至今年5月底，累積324位病人在顯微超音波輔助下接受切片檢查，整體攝護腺癌診斷率達60.7%，具臨床意義攝護腺癌診斷率達47.8%。

闕士傑指出，顯微超音波是一項新世代高解析度攝護腺影像技術，約29MHz高頻探頭，影像解析度可達70微米等級，相較傳統超音波能提供更細緻的即時影像，協助醫師在切片過程中，直接辨識可疑病灶，並進行精準取樣，根據臨床經驗，顯微超音波已出現可疑病灶民眾，精準切片後整體攝護腺癌診斷率增加至69.4%，據臨床意義攝護腺癌診斷率達59.1%。

一篇發表於美國醫學會雜誌（JAMA）研究顯示，顯微超音波導引切片用於偵測具臨床意義攝護腺癌，診斷效能不比MRI導引切片差；另一篇國際研究亦顯示，顯微超音波與MRI標靶切片，攝護腺癌偵測率表現相近，可作為MRI「替代或互補工具」，讓病人有機會更快速完成診斷。

闕士傑表示，顯微超音波切片均採「經會陰」方式進行，可從會陰部直接將穿刺針刺入，比起傳統須由肛門進入的「經直腸」切片方式，可降低感染風險，截至目前為止，接受顯微超音波導引切片的病人，均未出現發燒、嚴重感染等併發症，且病人可依需求選擇局部麻醉、舒眠麻醉，提升檢驗舒適度。

78歲黃先生因攝護腺特異抗原（PSA）異常升高而就醫，從外院轉院至台大醫院後，經顯微超音波檢查發現病灶、精準切片，2週內確診攝護腺癌，順利銜接後續治療；另一位78歲病友林先生，經由顯微超音波精準定位訂造，確認轉移性攝護腺癌診斷，獲健保給付新藥治療。