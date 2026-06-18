快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

攝護腺癌患者不必排隊等MRI檢查 台大顯微超音波助切片診斷率近7成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
顯微超音波是一項新世代高解析度攝護腺影像技術，約29MHz高頻探頭，影像解析度可達70微米等級，相較傳統超音波能提供更細緻的即時影像，協助醫師在切片過程中，直接辨識可疑病灶，並進行精準取樣。圖／台大醫院提供
顯微超音波是一項新世代高解析度攝護腺影像技術，約29MHz高頻探頭，影像解析度可達70微米等級，相較傳統超音波能提供更細緻的即時影像，協助醫師在切片過程中，直接辨識可疑病灶，並進行精準取樣。圖／台大醫院提供

攝護腺癌為我國男性最常見癌症之一，且隨高齡化，人數不斷增加。傳統攝護腺超音波解析度有限，導致部分病灶不易辨識，高階影像學檢查如磁振造影（MRI）診斷能力佳，但病人往往需要排隊等待。台大醫院派員至美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）學習，將「顯微超音波」技術引進國內，已協助逾300位患者進行切片，診斷率最高可達7成。

台大醫院泌尿部主任闕士傑說，泌尿部團隊2025年赴UCLA學習交流相關技術，同年6月於台大醫院正式啟用全國首台顯微超音波設備，後續再於總院、癌醫分院增設設備，目前已建立完整顯微超音波檢查量能，截至今年5月底，累積324位病人在顯微超音波輔助下接受切片檢查，整體攝護腺癌診斷率達60.7%，具臨床意義攝護腺癌診斷率達47.8%。

闕士傑指出，顯微超音波是一項新世代高解析度攝護腺影像技術，約29MHz高頻探頭，影像解析度可達70微米等級，相較傳統超音波能提供更細緻的即時影像，協助醫師在切片過程中，直接辨識可疑病灶，並進行精準取樣，根據臨床經驗，顯微超音波已出現可疑病灶民眾，精準切片後整體攝護腺癌診斷率增加至69.4%，據臨床意義攝護腺癌診斷率達59.1%。

一篇發表於美國醫學會雜誌（JAMA）研究顯示，顯微超音波導引切片用於偵測具臨床意義攝護腺癌，診斷效能不比MRI導引切片差；另一篇國際研究亦顯示，顯微超音波與MRI標靶切片，攝護腺癌偵測率表現相近，可作為MRI「替代或互補工具」，讓病人有機會更快速完成診斷。

闕士傑表示，顯微超音波切片均採「經會陰」方式進行，可從會陰部直接將穿刺針刺入，比起傳統須由肛門進入的「經直腸」切片方式，可降低感染風險，截至目前為止，接受顯微超音波導引切片的病人，均未出現發燒、嚴重感染等併發症，且病人可依需求選擇局部麻醉、舒眠麻醉，提升檢驗舒適度。

78歲黃先生因攝護腺特異抗原（PSA）異常升高而就醫，從外院轉院至台大醫院後，經顯微超音波檢查發現病灶、精準切片，2週內確診攝護腺癌，順利銜接後續治療；另一位78歲病友林先生，經由顯微超音波精準定位訂造，確認轉移性攝護腺癌診斷，獲健保給付新藥治療。

大醫院派員至美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）學習，將最新「顯微超音波」技術引進國內，已協助逾300病人進行切片檢查，診斷率最高可達近7成。圖／台大醫院提供
大醫院派員至美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）學習，將最新「顯微超音波」技術引進國內，已協助逾300病人進行切片檢查，診斷率最高可達近7成。圖／台大醫院提供

攝護腺癌 台大 UCLA

延伸閱讀

香港工作50歲金融高層攝護腺肥大 膀胱結石如「滾雪球」急回台治療

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

全台分院去年就診人次逼近醫學中心 馬光中醫執行長盼提升中醫利用率

乳癌年輕化拉警報 雲林去年2.8萬人乳攝揪出104人確診

相關新聞

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。 要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。 譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。 對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。

端午連假逼壅塞 國道南向車流將於19日達到高峰

端午連假將至，粗估國道南向車流將於19日達到高峰，行政院長卓榮泰要求交通部密切關注各種天候狀況，加強鐵公路沿線及邊坡巡檢，即時採取必要措施，另鑑於近期毒駕議題受社會高度關注，將持續宣導交通安全觀念；此外，現已啟動產銷調配，各項農產品供應充裕。

大雷雨炸南投 午後對流旺盛 北北基等10縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天大台北、南投地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

端午連假國道凌晨免收費 新竹系統至燕巢系統再8折

端午連假明天展開，假期從6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊及節慶活動車潮增加。警政署表示，各地警方已針對端午活動場地、觀光景點、遊樂園區、國道匝道及周邊平面道路等易塞路段，提前規劃交通疏導勤務，連假期間也會加強突發路況處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。