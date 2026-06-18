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淡江大橋端午連假遇遶境 新北捷運將機動加密班次
淡江大橋通車以來，淡海輕軌5月份日均運量已達2萬1551 人次，較第1季增加近3成，本周端午連假適逢年度盛事「淡水清水祖師遶境」，新北捷運公司，將於6月19日至21日連假期間視人潮狀況機動加密班次，投入疏運服務。
新北捷運公司表示，淡江大橋通車後不僅縮短了淡水與八里間的交通時間，更成為打卡與觀光新地標。為因應連假期間前來朝聖大橋之遊客以及參與清水祖師遶境的民眾，行控中心將透過即時運量與攝影系統監控人流，並於連假14時至19時期間加開約22班次，民眾可透過手機於新北捷運官網列車動態資訊或車站資訊顯示系統獲知列車抵達時間。
新北捷運公司呼籲，連假期間淡水周邊道路有交通管制，請出遊或參與活動之民眾善用大眾運輸工具，享受輕鬆愜意的假期。
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