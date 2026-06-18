網路霸凌傷害擴大 專家：旁觀者才是阻止悲劇關鍵

「只是開個玩笑而已」、「大家都在留言，我也跟著按讚」，看似無心的動作，卻可能成為壓垮受害者的最後一根稻草。社群媒體、通訊軟體與短影音平台盛行，網路霸凌已成為青少年心理健康的重要威脅。響應國際「停止網路霸凌日」，董氏基金會攜手全台11所學校舉辦宣導活動，呼籲民眾不要成為冷漠的旁觀者。

今年3月聯合國發布報告指出，全球約三分之二兒童感受到網路霸凌問題持續增加，但同時有近半數兒童坦言，遭遇網路傷害時不知道該向誰求助。當受害者不敢說、也不知道如何求助時，旁觀者的一舉一動成為改變結果的關鍵。

董氏基金會董事吳佑佑表示，研究發現，網路霸凌通常發生於群體情境之中，當有人遭受攻擊時，周遭目擊者是否願意出聲支持、協助通報，甚至只是停止轉傳與附和，都可能影響傷害是否持續擴大。有別於傳統霸凌在放學後就能暫時隔離，當孩子人手一機，網路讓霸凌時間更長、使受害者無處可躲。

為提升青少年對網路霸凌的認識，董氏基金會與企業合作推動多項校園計畫，包括舉辦「Pause & Think」海報徵件比賽，共收到超過1129件作品。同時培育76位校園心理健康守護種子，並研發反網路霸凌桌遊教材，希望透過更貼近年輕人的方式，建立正確的網路互動觀念。

第一線教育工作者觀察，網路環境帶來的刺激與壓力，超過孩子情緒調節能力的負荷。新北市鶯歌國中校長江明泱指出，現代學生每天都暴露在社群平台資訊洪流中，但情緒管理與人際互動能力未必同步成熟，因此校園持續推動網路素養與反霸凌教育格外重要。

學校透過宣導活動、海報展示與學生種子培訓等方式，讓青少年能以同儕語言討論網路霸凌議題，更容易引發共鳴。值得注意的是，許多人以為網路霸凌只有加害者與受害者，事實上，人數最多的竟是旁觀者。

董氏基金會心理衛生中心主任李麗亭表示，當旁觀者選擇沉默、轉傳或跟風攻擊時，無形中都可能讓傷害擴散。反之，一句支持、一個檢舉動作，甚至提供求助資訊，都可能成為受害者撐下去的重要力量。

董氏基金會提出「BRAVE」行動原則，希望更多人成為防止霸凌蔓延的守護者：

B（Block）阻斷傷害擴散

R（Relieve）給予支持

A（Action）採取行動

V（Visibility）建立求助網絡

E（Education）培養數位韌性與媒體識讀能力

身為兩個孩子父親的王傳一分享，許多年輕人在看到同學遭到網路圍剿時，因擔心自己成為下一個目標而選擇沉默。但霸凌聲浪正是在一次次沉默中被放大。他提醒，面對網路霸凌，不一定要立刻挺身與對方對抗，但至少不要按讚、不要轉傳，更不要加入攻擊。若能私下關心受害者、協助檢舉或提供求助管道，就能讓對方知道自己並不孤單。

李麗亭呼籲，家長與師長除了關心孩子課業表現，更應留意其情緒變化、睡眠狀況及社群使用情形。當孩子出現長期焦慮、低落、逃避上學或突然不願使用手機等情況時，都可能是遭受網路霸凌的警訊，應及早陪伴並尋求專業協助。