等到一顆腎重啟人生 嘉義女感恩重生25年

一則25年前刊登在報紙上的消息，改變了沈姓女子的人生。當年飽受末期腎臟病折磨的她，因醫師告知嘉義基督教醫院發展腎臟移植技術而前往登記，沒想到同年就等到器官捐贈，順利接受移植。如今65歲的她，移植腎臟功能依然良好，迎來重獲新生的第25個年頭。

25年前，沈女因末期腎臟病必須定期接受血液透析維持生命。長時間洗腎不僅影響生活，也讓她對未來感到迷惘。就在治療期間，她的主治醫師從報紙得知嘉義基督教醫院積極推動腎臟移植，建議她前往接受評估並登錄等待移植名單。

抱著一線希望前往登記的她，沒想到很快迎來人生轉機。一名器官捐贈者及其家屬的大愛，讓她獲得珍貴腎臟並順利完成移植手術。這顆腎臟不僅延續她的生命，也讓她得以擺脫洗腎生活，重新找回人生自主權。

日前回診時，嘉義基督教醫院器官移植小組特別為她舉辦慶生會。回憶當年接受移植及術後追蹤過程，她滿懷感謝地說，醫療團隊一路以來的陪伴與照顧，讓她能安心走過每個重要階段。尤其感謝泌尿外科醫師沈正煌精湛的手術技術，以及藥師、個案管理師長年的追蹤關懷。

如今距離移植已滿25年，沈小姐的移植腎臟功能維持穩定，不再需要依靠洗腎機維生。雖然至今仍單身，但因為這份來自陌生人的生命禮物，她擁有健康體力與獨立生活能力，能夠工作、照顧自己，也能自由安排生活。

「如果沒有當年的器官捐贈者，就不會有今天的我。」她說，每當想到自己因此多擁有25年的生命時光，心中總是充滿感恩。她認為，器官捐贈不只是延續生命，更讓接受者有機會重新體驗人生、實現夢想。

嘉義基督教醫院表示，器官移植是一場生命接力，每一位器官捐贈者及家屬的決定，都可能成為另一個家庭重生的希望。院方也呼籲民眾，若認同器官捐贈理念，可主動與家人討論自身意願，讓愛與希望在生命終點後持續傳遞。

距離腎臟移植已滿25年，沈小姐的移植腎功能依然維持良好，嘉基器官移植小組特別為她舉辦慶生會。圖／嘉義基督教醫院提供

沈小姐至今仍滿懷感激，尤其感謝泌尿外科醫師沈正煌的技術。圖／嘉義基督教醫院提供