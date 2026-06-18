暑假出國熱！台中榮總旅遊醫學門診 海外發病靠這1招即時脫困

國際旅遊復甦伴隨傳染病風險，台中榮總家庭醫學部今年3月通過衛福部疾管署審核認證成立的「旅遊醫學門診」，結合院內遠距醫療中心合作推出「國外旅遊遠距醫療服務」，民眾透過網路預約視訊獲得醫師建議，免除語言不通的就醫困境。

台中榮總家醫科主任許碧珊指出，旅遊醫學並非單純打疫苗，而是涵蓋了目的地疫情分析、個人體質風險評估到突發狀況應對的完整體系。該門診參考國際權威指引「Yellow Book」，提供包括黃熱病、流行性腦脊髓膜炎、傷寒等疫苗接種，並開立俗稱「黃皮書」的國際預防接種證明書。

家庭醫學科主任朱為民說明，該門診開設至今，已累計逾百人次看診。他舉例，34歲劉女今年暑假將到肯亞見證野生動物大遷徙，透過門診不僅接種了黃熱病疫苗與取得瘧疾用藥，醫師更詳細衛教如何避開伊波拉病毒及防範蚊蟲叮咬，確保旅程安全。

遠距醫療中心主任陳怡如分享，一名肺癌病患在中國大陸廈門旅遊時突發呼吸困難，透過視訊與中榮胸腔科醫師連線，獲得即時完整評估病況並提供照護建議，順利在當地治療後返台；另有一名在柬埔寨嚴重腹瀉的遊客，也透過視訊門診獲得評估，即時控制病情，完成旅程。

疾管署中區管制中心主任吳智文指出，近期麻疹、登革熱、瘧疾及萊姆病等境外移入病例持續出現，顯示旅遊醫學已是國家防疫體系重要環節。中榮旅遊門診成立至今已累計逾百人次看診，展現了中央與地方攜手強化防疫量能的成果。

許碧珊提醒，計畫於暑假出國的民眾，疫苗接種後需要時間產生抗體，務必在出發前2至4周預約旅遊醫學門診，由醫師專業評估，才能確保在海外擁有最佳防護力。

台中榮總旅遊醫學門診獲疾管署認證，整合海外遠距醫療，護航民眾暑假出國。圖／台中榮總提供