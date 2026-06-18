快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假出國熱！台中榮總旅遊醫學門診 海外發病靠這1招即時脫困

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總家庭醫學部提醒，民眾如果暑假將出遊中南美洲或非洲等國家，務必留意目的地疫情，並做好防護。圖／台中榮總提供
台中榮總家庭醫學部提醒，民眾如果暑假將出遊中南美洲或非洲等國家，務必留意目的地疫情，並做好防護。圖／台中榮總提供

國際旅遊復甦伴隨傳染病風險，台中榮總家庭醫學部今年3月通過衛福部疾管署審核認證成立的「旅遊醫學門診」，結合院內遠距醫療中心合作推出「國外旅遊遠距醫療服務」，民眾透過網路預約視訊獲得醫師建議，免除語言不通的就醫困境。

台中榮總家醫科主任許碧珊指出，旅遊醫學並非單純打疫苗，而是涵蓋了目的地疫情分析、個人體質風險評估到突發狀況應對的完整體系。該門診參考國際權威指引「Yellow Book」，提供包括黃熱病、流行性腦脊髓膜炎、傷寒等疫苗接種，並開立俗稱「黃皮書」的國際預防接種證明書。

家庭醫學科主任朱為民說明，該門診開設至今，已累計逾百人次看診。他舉例，34歲劉女今年暑假將到肯亞見證野生動物大遷徙，透過門診不僅接種了黃熱病疫苗與取得瘧疾用藥，醫師更詳細衛教如何避開伊波拉病毒及防範蚊蟲叮咬，確保旅程安全。

遠距醫療中心主任陳怡如分享，一名肺癌病患在中國大陸廈門旅遊時突發呼吸困難，透過視訊與中榮胸腔科醫師連線，獲得即時完整評估病況並提供照護建議，順利在當地治療後返台；另有一名在柬埔寨嚴重腹瀉的遊客，也透過視訊門診獲得評估，即時控制病情，完成旅程。

疾管署中區管制中心主任吳智文指出，近期麻疹、登革熱、瘧疾及萊姆病等境外移入病例持續出現，顯示旅遊醫學已是國家防疫體系重要環節。中榮旅遊門診成立至今已累計逾百人次看診，展現了中央與地方攜手強化防疫量能的成果。

許碧珊提醒，計畫於暑假出國的民眾，疫苗接種後需要時間產生抗體，務必在出發前2至4周預約旅遊醫學門診，由醫師專業評估，才能確保在海外擁有最佳防護力。

台中榮總旅遊醫學門診獲疾管署認證，整合海外遠距醫療，護航民眾暑假出國。圖／台中榮總提供
台中榮總旅遊醫學門診獲疾管署認證，整合海外遠距醫療，護航民眾暑假出國。圖／台中榮總提供

醫師朱為民提醒，旅遊健康照護不僅有打疫苗，而是從行前經由醫師評估疫苗接種與預防用藥等需求。圖／台中榮總提供
醫師朱為民提醒，旅遊健康照護不僅有打疫苗，而是從行前經由醫師評估疫苗接種與預防用藥等需求。圖／台中榮總提供

黃熱病 疫苗

延伸閱讀

斥資百億！台中榮總「3大工程」進度曝光 第3醫療大樓拚2028年竣工

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

上海醫院「AI初判皮膚問題+醫師把關」實測…逾9成一致

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

相關新聞

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。 要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。 譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。 對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。

端午連假逼壅塞 國道南向車流將於19日達到高峰

端午連假將至，粗估國道南向車流將於19日達到高峰，行政院長卓榮泰要求交通部密切關注各種天候狀況，加強鐵公路沿線及邊坡巡檢，即時採取必要措施，另鑑於近期毒駕議題受社會高度關注，將持續宣導交通安全觀念；此外，現已啟動產銷調配，各項農產品供應充裕。

大雷雨炸南投 午後對流旺盛 北北基等10縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天大台北、南投地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

端午連假國道凌晨免收費 新竹系統至燕巢系統再8折

端午連假明天展開，假期從6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊及節慶活動車潮增加。警政署表示，各地警方已針對端午活動場地、觀光景點、遊樂園區、國道匝道及周邊平面道路等易塞路段，提前規劃交通疏導勤務，連假期間也會加強突發路況處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。