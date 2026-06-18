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用路人狂壓槽化線…台南這處單日檢舉破百 立委揭判決打臉交通部

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台南市仁德區太子路近期重新畫設標線與斑馬線後，有車輛行經時壓線。圖／市議員陳皇宇提供
台南市仁德區太子路近期重新畫設標線與斑馬線後，有車輛行經時壓線。圖／市議員陳皇宇提供

台南市仁德區太子路今年重新畫設標線，希望改善道路美觀及行車流暢度，但新標線實際上路不到一個月，卻出現大量用路人在不知情下狂壓槽化線，單日檢舉案就多達上百件。交通部政務次長伍勝園直言「壓到線就算跨越」，得吃上最高1800元罰鍰，但立委林俊憲翻出2016年法院判決狠狠打臉交通部。

太子路配合道路與交通改善計畫，調整偏心左轉與相關標線配置，斑馬線、槽化線等全面重畫。但市議員陳皇宇批評，由於中間槽化線範圍過大、車道寬度被壓縮，造成行駛空間不足，車輛左轉巷弄幾乎無可避免一定會壓線。

槽化線變槽化「陷」，林俊憲指出，此處單日檢舉案可達上百件，網狀線後緊接槽化線，一顆輪子不小心壓上去，就可能被依照道交條例開罰，吃上新台幣900至1800元不等的罰鍰。

林俊憲表示，法規規定槽化線是禁止「跨越」，但何謂跨越？伍勝園說「壓到線就算跨越」，認定相當嚴格。不過花蓮地方法院2016年判決卻認定，聲請人車輛左側兩輪雖確實壓在槽化線上，但車輛3/4部分仍留在原車道，衡量比例原則，沒有達到「跨越」標準，形同打臉交通部。

林俊憲強調，槽化線是引導車輛遵行正確方向，目的是行車安全、不是處罰。呼籲應定義清楚何謂「跨越槽化線」、警政署應跨部會訂定統一執法標準，並請地方政府檢討標線設計。

伍勝園回應，太子路槽化線看起來範圍真的太大，不一定要畫得這麼廣，會請路安司與地方政府協調、修正。至於跨越定義會找地方政府與警政單位檢討。

交通部 台南 林俊憲

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