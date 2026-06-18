寶山突停電逾半小時！竹北吊車大王嘆：維修派工全停擺 竹科影響曝光

新竹縣寶山鄉今天中午傳出停電事故，啟德機械起重工程老闆、有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑表示，由於維修設備及車輛調度系統高度仰賴電力運作，停電超過半小時已導致保養、派工及行政作業全面停擺，對公司營運造成衝擊。據了解，台電正查明中，初步瞭解停電範圍未涉及新竹科學園區廠商，詳細原因仍待進一步查明。

胡漢龑表示，停電自今天上午11時20分開始，持續超過半小時仍未恢復供電，辦公室與維修區均無法正常運作，「從來沒有停過這麼久」。他指出，公司車輛保養作業需使用電焊設備、發電機及空壓機等機具，派工調度、資料建檔與車輛管理也都透過電腦系統處理，停電後幾乎所有工作被迫中斷。

胡漢龑說，起初員工都以為只是短暫停電，「想說幾分鐘就會恢復」，過去雖偶有停電情形，但大多很快復電，沒想到這次持續這麼久。他坦言，先前曾聽聞外界討論今年下半年可能面臨限電問題，沒想到如今竟遇到長時間停電，確實對公司營運造成影響。

由於啟德機械起重工程位於寶山鄉，而鄉內亦有科技公司設廠，外界關心此次停電是否波及相關產業。對此，台電初步表示，本次停電範圍並未涉及竹科廠商，相關事故原因仍在查明中。