「米界愛馬仕」美濃147米北上行銷 蘇巧慧、邱議瑩：用新台幣下架

高雄市美濃區農會今天北上新北市板橋農會舉辦「美濃147米」推廣活動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨立委邱議瑩齊聚站台，推廣有「米界愛馬仕」之稱的高雄147品種稻米，盼透過南北農會合作，讓更多消費者認識台灣優質國產米，並邀新北市民一起用新台幣把美濃147米下架。

邱議瑩表示，感謝板橋農會與美濃農會合作，讓美濃優質農產品進駐新北市，為推廣美濃147米，她在第一時間就先送到蘇巧慧家中試吃，「不只蘇巧慧吃，還有蘇爸爸吃」，並稱讚蘇貞昌前院長品嘗過無數好米，認證美濃147米品質優異，希望新北市民都能品嘗到最棒的美濃米。

蘇巧慧則表示，美濃147米除了米香濃郁外，開鍋時還帶有淡淡芋頭香氣，口感軟Q、香氣持久，深受消費者喜愛，板橋農會與美濃農會的合作，展現台灣農產品產銷合作成果，而板橋因交通便利、人口眾多，向來是各地農特產品的重要集散地。

蘇巧慧說，板橋農會近年推動活力超市及板農超市，成功打造農產品展售平台，未來若有機會擔任市長，也希望持續與農會合作，把新北好產品推向全國，也將全國優質農產品帶進新北與市民分享，大家合作，台灣就會更好。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，22年前美濃首次參加全國稻米品質競賽就在板橋農會舉辦，並獲得全國第二名佳績，因此板橋可說是美濃米的「幸運之地」，時隔22年再度選擇板橋作為推廣起點，別具意義。

鍾清輝指出，台灣人均稻米年消費量已從1970年代約100公斤降至目前不到42公斤，因此推廣國產優質稻米格外重要，美濃農會此次北上並非爭奪市場，而是希望讓更多人重新認識並喜愛台灣米，進一步帶動整體稻米產業發展。

他表示，目前美濃高雄147米契作面積已達550公頃，由570位農民、超過3400筆農地共同生產。美濃農民秉持自己敢吃、也願意分享給朋友吃的理念種植稻米，希望把最好的產品推薦給全台消費者。

板橋區農會理事長郭進源則分享試吃心得表示，家人及親友品嚐美濃147米後都給予高度評價，認為口感與香氣都相當出色，透過農會通路讓更多板橋民眾認識優質農產品。