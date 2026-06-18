花蓮鳳林慢城酒莊開幕 業者盼以花蓮米釀出台灣燒酒

花蓮縣鳳林鎮新設釀酒廠今天正式開幕，業者表示，30年前就在鳳林購置約10公頃土地，看中當地擁有優質水源與稻米資源，因此決定設立酒廠，並以此作為未來企業發展核心，朝上市目標邁進，希望打造屬於台灣的燒酒品牌，未來也規畫開放酒廠給遊客參觀。

酒廠董事長陳永東指出，自己長年從事化學相關產業，近年思考台灣還有哪些產業具有發展空間，多數產業競爭已趨飽和，加上許多產業外移，而花蓮地處偏遠，若從事大量生產的農產品，容易受限於運輸成本及市場距離，不利發展。

陳永東表示，相較之下，以在地稻米釀酒具有較高附加價值，且酒類產品不像蔬果有保存期限問題，反而隨著時間陳放更能提升價值，因此看好酒產業的發展潛力。

陳永東也提到，花蓮交通時常受到天災影響，尤其地震過後可能造成交通中斷數周，但酒類產品可提前完成運輸與通路布局，平時將產品運送至台北等主要市場銷售，較不容易受到交通因素衝擊。

陳永東表示，目前酒廠主要採用花蓮在地金良米及農會香米作為原料，希望透過在地農產品創造更多價值，像日本有日本燒酒、韓國有韓國燒酒，但台灣至今仍缺乏具有代表性的燒酒文化，因此已註冊「台灣燒酒」商標，希望建立屬於台灣的特色酒品。

他說，現階段產品定位較高端，但未來希望逐步推出15至16度的低酒精濃度產品，藉由降低酒稅及生產成本，讓更多消費者能夠以親民價格品嘗台灣燒酒，進一步打開市場規模。

至於未來是否與地方部落或居民合作釀酒，陳永東表示，目前仍以建立品牌基礎及穩定品質為首要目標，因此酒廠現階段採自主經營模式，不過未來若發展成熟，不排除與在地族人合作，透過現代化釀酒設備提升傳統私釀酒品價值。

他也透露，酒廠設備是與日本沖繩廠商合作建置，從洗米、蒸煮到蒸餾等製程皆採用日本自動化設備，希望藉由先進技術確保產品品質穩定。

出席開幕典禮的金門籍立委陳玉珍表示，陳永東是金門企業家的代表人物，憑藉堅毅精神在全球建立龐大事業版圖，如今選擇到花蓮投資設廠，不僅展現對花蓮土地的信心，也為地方產業發展注入新動能。她期盼未來金門高粱酒與花蓮慢城酒莊的威士忌及特色酒品能攜手拓展市場，讓更多國內外消費者認識花蓮釀酒產業的實力。

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花蓮縣鳳林鎮新設釀酒廠今天正式開幕，業者希望打造屬於台灣的燒酒品牌，未來也規畫開放酒廠給遊客參觀。記者王思慧／攝影

花蓮縣鳳林鎮新設釀酒廠今天正式開幕，業者希望打造屬於台灣的燒酒品牌，未來也規畫開放酒廠給遊客參觀。記者王思慧／攝影

花蓮縣鳳林鎮新設釀酒廠今天正式開幕，業者希望打造屬於台灣的燒酒品牌，未來也規畫開放酒廠給遊客參觀。記者王思慧／攝影