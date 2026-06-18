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捷運三鶯線公共藝術開箱 里民化身藝術體驗官解密車站美學

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供

新北市捷運三鶯線公共藝術開箱後，新北市捷運工程局今邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學，透過近距離觀察與互動體驗，讓在地里民深入了解捷運建設與公共藝術創作成果。

捷運不只是通勤的交通工具，更是一座移動的當代美術館，繼三鶯線台北大學站公共藝術「匯聚．流轉」開箱後，地方民眾對全線車站及公共藝術非常期待，新北捷運工程局特別邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線秉持「站站有特色、站站有故事」的理念，透過公共藝術將地方文化融入捷運空間，打破一般大眾對公共建設生硬的印象，讓候車成為一場與藝術的浪漫邂逅。繼日前台北大學站公共藝術亮相後引發熱烈迴響，安排「三鶯線公共藝術現地導覽活動」，邀請在地里民走訪捷運三鶯線車站，透過實地解說，讓在地里民與藝術進行最親密的對話，深入了解車站與公共藝術設計巧思，不僅增進大眾對公共藝術的認識，也重新發掘三鶯線涵蓋地區豐富的人文底蘊與城市特色。

捷運局長李政安進一步說明，三鶯線串聯土城、三峽及鶯歌地區，共12座車站「站站皆是綠建築」，共獲得3座黃金級綠建築及9座銀級綠建築候選證書；此外，更打造三鶯線成為「會呼吸的車站」，候車區外牆採用金屬擴張網，降低結構荷重，並結合太子樓設計，讓車站自然呼吸、節能降溫。

新北捷運工程局指出，捷運三鶯線已完成履勘作業及營運前改善事項，目前等待交通部核發營運許可後就能擇期通車。三鶯線不僅肩負完善區域交通路網的重要任務，更可過公共藝術計畫連結地方歷史、人文特色與產業記憶，讓捷運建設不僅是交通運輸，更能成為城市文化傳承與創新的重要載體，將持續推動公共藝術活動，透過多元導覽、體驗及文化參與方式，拉近藝術與民眾的距離，讓藝術走入日常生活，共同打造兼具文化深度、美學品質與城市魅力的宜居新北。

捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線公共藝術開箱，新北市捷運工程局邀請沿線360位里民，化身「首批藝術體驗官」，由專業講師實地解說藝術作品及車站特色美學。圖／新北市捷運局提供

三鶯線 捷運 公共藝術

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