端午財神到！威力彩6/18頭獎上看10.5億元 大樂透端午節頭獎衝3.2億元 還有40組100萬

圖／聯合報系資料庫 提供

高額頭獎迎端午。台灣彩券表示，已連續30期未開出的威力彩，將於6月18日開獎，頭獎上看10.5億元，若由一人獨得，將成為今年目前最高頭獎得主。

除了威力彩之外，大樂透頭獎也已連摃11期，6月19日開獎頭獎獎金上看3.2億元，同樣創下今年最高頭獎金額。配合端午加碼活動，目前「100組100萬元」獎項已開出60組，仍有40組百萬獎項尚未送出，民眾有機會同步挑戰億元頭獎與百萬加碼獎。

台灣彩券指出，不少威力彩高額頭獎得主曾採用「第2區包牌」方式投注，也就是將第2區1至8號全數包下。這種投注方式可避免因第2區號碼未中而錯失頭獎中獎機會。根據統計，第5屆公益彩券至今已誕生14位威力彩頭獎得主，其中2025年6月於臺中市開出的17.38億元頭獎，中獎人便採用第2區全包策略，除獨得頭獎外，還一併抱走7注貳獎。

另一方面，大樂透端午加碼活動自6月5日開跑，截至6月16日已實施4期，共開出60組百萬獎，總中獎注數為65注，其中63%採電腦選號，19%採包牌投注。從地區分布來看，新北市已開出13注居冠，高雄市12注居次，臺北市與臺中市各11注並列第三。

此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，除「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」持續加碼中，備受期待的「基本玩法」1至6星玩法的9個獎項也將於6月19日至21日端午連假三天快閃加碼。

台灣彩券提醒，購買彩券應量力而為，避免過度投注影響日常生活。相關端午加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站（www.taiwanlottery.com）查詢。