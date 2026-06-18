Meta道歉了！FB、IG近日爆大規模誤鎖災情 官方認錯已緊急修復

Meta近日發生大規模帳號誤鎖事件，引發台灣及多個國家地區用戶抱怨。許多Facebook與Instagram使用者日前突然收到系統通知，帳號被判定為未滿13歲，因此遭到限制使用，部分用戶甚至被要求上傳身分證件或其他官方文件，以完成年齡驗證程序，才能恢復帳號權限。由於不少受影響用戶實際年齡遠高於規定門檻，引發外界質疑Meta系統出現異常。

對此，Meta正式發布聲明致歉。Meta表示，已修復系統中的一項錯誤，該錯誤導致部分帳號被不當觸發年齡驗證流程。公司已找出問題並完成修復，絕大多數受影響帳號目前已恢復正常使用。Meta發言人指出：「我們已修復系統中的一項錯誤，這項錯誤導致此次受影響的帳號被不當觸發年齡驗證流程。我們已找出問題並完成修復，絕大多數受影響的帳號，現已恢復正常使用。對於此項錯誤可能造成的不便，Meta深感抱歉。」

據了解，此次事件起因於Meta年齡驗證系統出現技術異常，導致部分帳號被錯誤標記為未滿13歲，進而觸發平台保護機制，暫時限制帳號功能。問題不僅影響台灣，也波及其他數個國家與地區的使用者。

Meta指出，在初步修復期間，部分受影響帳號曾被要求提交身分證件以完成年齡驗證。不過公司已調整相關流程，並自6月17日起陸續恢復絕大多數確認年滿13歲以上用戶的帳號權限，相關用戶無須再進行身分驗證，即可直接正常登入與使用服務。

至於仍被系統判定需要進一步驗證的帳號，Meta表示，使用者只需依照平台指示完成年齡驗證程序，確認符合年齡規定後，即可恢復帳號正常使用。Meta也強調，已採取額外措施避免類似技術問題再次發生，以降低未來對用戶造成的影響。