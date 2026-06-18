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端午節連假疏運5天啟動 國道南向首日車流估平日1.4倍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會後記者會。（余弦妙攝）
行政院會後記者會。（余弦妙攝）

端午節3天連續假期將自6月19日（五）起至6月21日（日），因應連假期間返鄉與旅遊需求，交通部及所屬單位以「民眾安全」為最高優先考量，全面落實陸、海、空運各項疏運整備工作。本次整體疏運作業自6月18日（四）正式啟動，至6月22日（一）止，共計5天，各疏運單位將傾全力完成各項疏運工作，期讓民眾平安順利返鄉出遊。

為因應本次連假返鄉出遊需求，各疏運單位運用AI智慧技術，深入預測整體交通量與壅塞尖峰時段，並據以妥善規劃、配置最大化運能。

國道部分，預測南向交通量於6月19日（放假首日）出現最大量，為平日1.4倍（國5為平日1.5倍）；北向交通量則於6月21日（收假日）出現最大量，為平日1.3倍（國5為平日1.4倍）。

連假期間採單一收費，循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩，並於每日0至5時全線暫停收費等措施，民眾可多利用離峰時段行駛。長途用路人建議多加利用台9線、台61線、台63線及台74接國4等4條替代道路；出發時間方面，呼籲用路人可利用1968APP查詢道路資訊，西部國道南向建議於早上6時前或中午12時後出發，北向建議南部地區9時前、中部地區12時前出發；國道5號南向建議早上5時前或下午5時後出發，北向則建議早上9時前出發，以避免嚴重壅塞。

省道重點部分，針對易產生瓶頸路段，將機動調整台9線蘇澳及崇德路段實施大客車優先措施，於6月19日5至17時、6月20日7至11時、6月21日12至18時等3時段開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及管制21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路將封閉台15線新港三街路口、台61線竹1路口，並將台68線西行南寮匝道調整為禁止左轉台15線南下；同時，協調高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，並實施時段性封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路口、竹南垃圾掩埋場、苗11大山腳等6處平面路口，提升行車效率。

公共運輸部分，高鐵疏運期間共加開92班次列車（南下41班、北上51班），總計提供915班次、89.4萬個座位運能，整體運能較平常顯著提升9.4%。台鐵全線加開116班列車（西線46列次、東線70列次），運能較平日增加5.8%，預估平均每日載客量約72.6萬人次，西線新自強號（EMU3000）取消自由座，並於乘車當日限量發售200張站票。

國道客運日均開行7,031班次，且為鼓勵民眾搭乘，本次連假再提供85條國道客運路線享6折優惠，若搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可享30%回饋，兩者合併加成，最高可享42折優惠；另提供10小時內轉乘在地客運享一段票，或轉乘特定幸福巴士免費等優惠。

空運方面，國內航線提供1,470架次、11.6萬個座位，其中離島管制航線計1,278架次、10.9萬個座位，航空公司將視訂位與旅客需求情形適時加開班機疏運；桃園機場總計有3,325架次客機起降，每日運量約13.5萬至14.9萬人次。

海運方面，台灣本島與離島間11條航線規劃852航次，提供約20.6萬座位數，預估運量9.9萬至10.9萬人次；金馬小三通於疏運期間規劃4條航線180航次，提供約4.8萬座位運能。

考量近期受鋒面影響，須留意局部強降雨及瞬間陣風，連假期間預估高溫炎熱，交通部及所屬單位將持續注意天氣狀況，疏運期間若氣候劇烈變化致使交通中斷或有安全疑慮時，將即採取必要因應措施，並立刻透過各所屬APP、警廣與相關媒體等多元管道充分揭露訊息，同時請警察單位協助做好周遭道路交通管制，以維護民眾交通安全為優先。

交通部建議民眾連假期間多加利用大眾運輸工具出行，不僅可減輕長途開車的勞頓與塞車之苦，還能享受各項客運轉乘優惠。民眾若評估後仍有自行開車或騎車需求，務必嚴格遵守交通法規，切勿酒駕、毒駕或無照駕駛，並可多加利用1968APP查詢即時路況資訊。

端午節 交通部

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