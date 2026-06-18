今天午後雷雨仍很旺 專家：大台北桃竹雨勢恐最劇烈

隨著太平洋高壓邊緣靠近，鋒面從昨天開始往北調整，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天又更北邊了一些，西南季風主軸水氣最豐沛的區域也逐漸往華南內陸調整。昨天中南部迎風面的降雨已經大幅減少，午後雷雨變成主要的降雨機制，尤其是偏南到西南風環境之下很容易發生午後大雷雨的大台北以及桃園地區雨勢相當的大。

今天水氣有更少一些，他說，中南部迎風面的降雨已經不明顯，但是預報資料大多認為今天午後雷雨仍然很旺，風向上還是以桃竹、大台北一帶的雨勢可能會最大，其次是中部山區一帶，午後外出要多留意。

吳聖宇表示，明天太平洋高壓會更強勢，台灣進入高壓外圍，大氣狀態應該會更穩定一些，端午連假3天期間為典型的夏季山區午後雷雨型態，午後雷雨降雨以山區為主，溫度應該會很高，普遍有34至36度或以上的高溫出現。

颱風發展的部分，他說，可能在周末會慢慢趨於明顯，預報大趨勢仍是北轉，但是跟台灣的距離還很難講，需要持續觀察預報變化的情況，目前還無法講得很篤定，留意後續的情資更新。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。