台鐵設「台積電站」？交通部：這個站一定要 地方仍在可行性評估

高雄市2024年提出想在楠梓產業園區增設台鐵台積電站，讓高雄市區、屏東的通勤族能一車直達廠區，無需轉乘捷運。但鐵道局至今仍未收到相關呈報，交通部政次伍勝園表示，如果真的很多人需要，交通部就會支持。

高雄市推動鐵路立體化延伸橋頭及大寮，預估總經費破千億元，且計劃內容包含在楠梓產業園區附近增設「台積電站」及「橋頭青埔站」兩個通勤站，讓通勤族一出站就是台積電。原本預計於2024年年底完成可行性評估、2025年報請中央爭取經費。力拚2034年動工、2041年完工。

但兩年過去，台鐵台積電站仍僅是紙上談兵。立法院交通委員會今天續審交通部相關預算，立委許智傑催促鐵道局最新進度。伍勝園兩度強調「這個站一定要設」、「這個站，我想我們是一定會設」，但站名部分仍需跟地方政府協調，目前高雄市政府還在辦理可行性評估。

伍勝園表示，新增一個站並非易事。因爲新站不只是設兩股軌道，還要有待避軌，因此可能對線路容量、直達車等會產生問題。目前高雄市還沒將計畫呈報上中央，但如果增設要求具合理性，「真的很多人需要，我們支持」。審議一定會考慮對路線的影響及配套措施，可能以跳蛙式方式來降低新站對路線的衝擊。

只是外界質疑，台積電站人流恐不如預期、設立新站效益不足。鐵道局長楊正君說，人流是否達到設站標準，要台鐵公司回應，會審慎評估。