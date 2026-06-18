晚1天上訴…好市多A肝莓果案免罰200萬 議員轟「螺絲鬆掉」

美式賣場好市多2023年爆發「A型肝炎莓果」事件，台中市食安處重罰好市多200萬元，傳出因行政疏失，逾期1天遞交上訴狀，導致處分遭撤銷定讞。議員批評，連上訴日期都可以記錯，這就是螺絲全部鬆掉的盧市府。中市食安處表示，尊重司法判決結果，對於莓果事件將另依法處分。針對行政疏失，相關人員已依規定完成行政懲處，並全面檢討案件處理流程。

據了解，食安處在2023年針對好市多「A肝莓果」事件重罰200萬元，在台中高等行政法院一審判決敗訴後，提起上訴，因行政疏失逾期1天遞狀，導致200萬罰單確定撤銷。市府究責，食安處負責處理的組長遭「拔官」降調，多名主管遭記過懲處。

民進黨市議員江肇國痛批，攸關台中市民健康，這麼重要的案子，上訴期限都可以記錯，盧市府的公信力蕩然無存。

江肇國指出，近兩年台中還發生許多次重大食安事件，衛生局的螺絲從來就沒有鎖緊過，去年6月豐原烤鴨店停業再復業，3天後再爆300人中毒；去年11月毒蛋事件，還拖了72小時才公布流向店家的名單；今年1月禽流感蛋雞場隱匿17天，約7萬顆病蛋流入市場；5月拉麵店爆食安缺失，沒多久同品牌又爆食物中毒。食安管不好，重大建設也推不動，連上訴日期都可以記錯，這就是螺絲全部鬆掉的盧市府。

食安處指出，後續將依法辦理相關行政程序，另為強化法制作業及案件管理機制，已要求各級主管及同仁確實依照公文時效及法制作業規定辦理，落實內部控管與督導機制，避免類似情形再次發生。