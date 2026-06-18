生態保育數位化 AI創植物基因數據庫

AI可預防植物滅絕！英國邱園生態保育報告指出，人工智慧與數位化技術正成為保護生態多樣性的關鍵工具，透過AI分析數百萬份數位標本，便能精準追蹤氣候變遷如何改變植物花期。

此一技術從百年真菌標本中提取遺傳數據，並為開發新藥與維持生態穩定開闢「基因金礦」。

AI預防生態流失

《衛報》報導，根據英國邱園植物生態報告，數位化技術正成為植物學家拯救瀕危物種的關鍵工具，而AI辨識技術能協助專家在物種消失前快速鎖定目標，藉此扭轉生態流失危機。

目前，全球有約四成已知的植物面臨滅絕危機，且仍有大量物種尚未被人類命名或分析。科學家透過將數百萬份實體標本轉為數位檔案，作為氣候變遷對植物花期影響的有效追蹤，並從古老的真菌標本中挖掘基因寶庫以研發新藥。

基因金礦真菌標本

《NewsBytes》報導，科學家將古老的真菌標本稱為「基因金礦」，主要是因為隨著科技的進步，研究人員現在已經能夠從存放已久，甚至是180年前的真菌標本中，產出高質量的基因組數據。由於真菌是許多重要藥物的來源，這些基因資訊有助於科學家預測未來的疾病爆發。

如今，透過將數百萬件原本深藏在檔案館中的標本數位化，全球科學家可以跨國合作，從這些橫跨數世紀的知識寶庫中，獲取有關生物多樣性的重要資訊。

【更多精采內容，詳見 】