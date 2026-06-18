台中港7月底開放營建土石方填海 環團抗議：傷害白海豚

營建土石方新制今年元旦上路，全台土方大塞車，中央規畫7月25日開放台中港南填方區收受營建剩餘土石方，港務公司、台中市府6月初陸續公布作業要點。環團今天上午赴市府抗議，中央、地方共同把營建廢土倒入海中，將傷害台灣白海豚棲地，要求立刻停止。

台中市都市發展局回應，台中港的主管機關是交通部航港局與台灣港務股份有限公司，環境影響評估審查也是由環境部負責，國家級填海造陸計畫更是行政院啟動；台中市政府尊重中央的專業評估，配合行政院辦理相關作業、發布作業要點。

環團今天上午赴台中市政府廣場抗議，無黨籍議員吳佩芸指出，港務公司今年2月就訂定台中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定，行政院長卓榮泰6月宣布大填海造陸計畫，根本是先射箭再畫靶，中市府竟毫無意見，對交通部刻意規避環評也沒有任何抗議。

吳佩芸表示，營建廢土問題的確需要解決，但不是丟到海裡就沒事，可能造成汙染、破壞台灣白海豚棲地；台中港不但要收受台中的營建廢土，連中部其他縣市的廢土也要收，高雄市長陳其邁都能拒絕高雄港收受其他縣市廢土，台中市長盧秀燕應該表態。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，中市府訂定的作業要點納入回饋金制度，港務公司則訂定了每方450元的低廉處理費，共同把台中港變成廉價的廢土去化場，還藉此謀取回饋金；交通部和台中市政府應該立刻廢止這兩份作業要點，並重啟環評。

環團表示，台灣白海豚是極瀕危物種，目前僅存40多頭，未經環評就將土方堆到白海豚棲地，將讓白海豚生存條件更加嚴苛，也會對海洋生態造成不可逆影響；營建剩餘土石方非常容易混雜裝潢廢棄物、石棉、油漆碎屑，目前作業要點卻沒有任何進場複檢管制。

時代力量台中議員參選人鄒明諺、小民歐巴桑聯盟台中黨部發言人蔡佩珊呼籲，中市府與港務公司應該立刻檢討並廢除回饋金機制，並公開中央和地方政府相關單位的協調決策過程，同時重新檢視台中港填海造陸計畫對海洋生態和白海豚的衝擊。